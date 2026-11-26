تتصدر فعاليات الإطلاق العالمية والإقليمية المشهد في الدورة 32 من معرض دبي العالمي للقوارب، حيث اختارت مجموعة من أبرز الشركات المصنّعة لليخوت في العالم الكشف عن أحدث طرازاتها أمام جمهور من أنحاء العالم في دبي هاربر هذا الأسبوع.



وتشمل فعاليات الإطلاق العالمية الثلاث اليخت روميو 55 البالغ طوله 55 متراً من شركة Romeo Marine، وطرازين جديدين من شركة Gulf Craft، الشركة الإماراتية المصنّعة لليخوت والمشاركة منذ سنوات طويلة في المعرض.



وإلى جانب ذلك، يشهد المعرض خمس فعاليات إطلاق إقليمية من شركات Azimut وSunreef وSF Yachts وYACHTS1، ما يعزز مكانة المعرض كمنصة للشركات العالمية والمحلية المصنّعة لليخوت لإطلاق أحدث طرازاتها وتوسيع حضور علاماتها التجارية في قطاع الصناعات البحرية فائقة الفخامة، الذي يشهد نمواً متواصلاً في الشرق الأوسط.



ويُعد المعرض، الذي انطلق الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر، الفعالية الأضخم والأبرز في مجال نمط الحياة البحرية واليخوت الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتيح للزوار فرصة التواصل مع أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية مشاركة من أكثر من 25 دولة، كما يحتضن المعرض أكثر من 100 يخت ومركبة مائية، ترسو في دبي هاربر وتُعرض أمام الزوار، وقد صُنع العديد منها في دولة الإمارات، بما فيها اليخوت الثلاثة التي أُطلقت حديثاً، ما يعكس استمرار ثقة الشركات العالمية المصنّعة بالمنطقة، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت والابتكار والاستثمار في القطاع البحري.



الإطلاقات العالمية

يتصدر اليخت روميو 55 قائمة الإطلاقات العالمية المميزة، وهو أكبر يخت يُعرض في دورة العام الجاري.

ويتميز اليخت بمصعد مخصص للضيوف، ودرج بتصميم فني لافت، ومساحات رحبة للضيوف في أقسامه الداخلية وعلى سطحه الخارجي. وهو يتسع لما يصل إلى 12 ضيفاً و11 فرداً من الطاقم، وقد تولى استوديو Pulina Exclusive Design Studio تصميم مساحاته الداخلية الفاخرة.



وقال ساندي ناشد، رئيس العلاقات العامة في شركة Romeo Marine: «روميو 55 هو أول يخت فائق بطول 55 متراً تصنعه الشركة بالكامل في دولة الإمارات، ونحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز.

لقد استغرق إنجاز المشروع نحو 3 سنوات ونصف، ونجحنا في استكمال بناء اليخت في وقت سابق من هذا العام، وها هو اليوم أمامنا بحلته المكتملة وتصميمه المذهل. ندعو الزوار إلى حجز موعد في جناحنا للتعرف على هذا اليخت عن كثب».



وتعمل الشركة حالياً على بناء يختين فائقين من طراز روميو بطول 60 متراً في منشأتها بمدينة دبي الملاحية، ما يعكس طموحاتها المتنامية في السوق العالمية لليخوت الفائقة.

ويتوفر يخت روميو 60 بنسختين، هما Beach Club وOcean Terrace، ويتميز بنظام دفع هجين يعمل بالديزل والكهرباء، مع مدى إبحار متوقع يصل إلى 7700 ميل بحري.



وفي إطار فعاليات الإطلاق العالمية التي يحتضنها المعرض، تكشف شركة Gulf Craft، إحدى الشركات الإماراتية المصنّعة لليخوت والمشاركة منذ سنوات طويلة في معرض دبي العالمي للقوارب، عن طرازين جديدين للمرة الأولى على مستوى العالم، هما SilverCat 47 Series Family وSilverCat 47 Series Offshore.

ويعكس الكشف عن الطرازين إسهامات الشركة في قطاع الصناعات البحرية في دولة الإمارات، كما يُبرز دور المعرض في توفير منصة عالمية للشركات المحلية لاستعراض أحدث منتجاتها.



وقال إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لشركة Gulf Craft: «إن أهم ما يحفزنا للعمل كل صباح هو سعينا إلى تشجيع الناس على الانطلاق إلى البحر واكتشاف ما نراه فيه.

فنحن لا نهدف إلى بيع اليخوت الفائقة فحسب، بل نسعى أيضاً إلى دعوتهم لعيش تجربة الإبحار، كما لا تقتصر مشاركتنا في هذا المعرض على الاحتفاء بإنجازاتنا الأخيرة في قطاع اليخوت الفائقة، بل نطمح أيضاً إلى استقطاب المزيد من الأشخاص وتشجيعهم على الصعود على متن القوارب والاستمتاع بتجربة الإبحار».



شركات عالمية

وإلى جانب الإطلاقات العالمية، تسهم 5 فعاليات إطلاق إقليمية مرتقبة في تعزيز جاذبية المعرض على المستوى الدولي، حيث اختارت شركات مصنّعة رائدة معرض دبي العالمي للقوارب للكشف عن أحدث طرازاتها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.



وعادت شركة Azimut الإيطالية لتصنيع اليخوت للمشاركة في المعرض، وكشفت عن طرازي Seadeck 6 وFly 82 للمرة الأولى في المنطقة، كما أعلنت عن خطة توسع استراتيجية لعام 2026، تشمل افتتاح خمسة مكاتب جديدة في منطقة الخليج، اثنان منها في دبي، ومكتب واحد في كل من جدة والدوحة ومدينة الكويت، في خطوة تؤكد استمرار تركيز Azimut على الشرق الأوسط بوصفه أحد أهم أسواقها.



وقال عبدالحميد مرحبا، مدير العمليات في شركة Elite Yachts – Azimut Yachts Gulf: «نشارك في معرض دبي العالمي للقوارب منذ دوراته الأولى، ويسعدنا أن نعود للمشاركة فيه مجدداً إلى جانب الجميع».



ومن ناحيتها، تقدم شركة Sunreef، بالتعاون مع علامة Brabus الألمانية المتخصصة في حلول التنقل، يخت BRABUS ULTIMA 55 للمرة الأولى في المنطقة. وقد صُمم هذا اليخت الفاخر ثنائي الهيكل، الذي يبلغ طوله 17 متراً، ليجمع أبرز ما تقدمه العلامتان التجاريتان.

وقد عبّر كونستانتين بوشمان، مالك شركة Brabus ورئيسها التنفيذي، عن سعادته البالغة بالكشف عن ثمرة هذا التعاون.



وقال بوشمان: «هذا أول قارب من Brabus يُصنع في دولة الإمارات، وهو إنجاز نفخر به كثيراً. يعرف الجميع Brabus من خلال سياراتها، لكننا نعمل في القطاع البحري منذ عشر سنوات، ويشكّل هذا القارب إضافة مميزة إلى محفظة منتجاتنا. فهو قارب يتميز بطابعه الرياضي، ويوفر مساحة رحبة لاستضافة الحفلات، كما يتمتع بقدرته على إبهار الجميع منذ اللحظة الأولى، وهي السمة التي لطالما تحدثنا عنها في Brabus».



من جانبها، تقدم شركة SF Yachts طراز Riviera 645 SUV للمرة الأولى في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تستعرض شركة YACHTS1 يختها Cranchi A32 ضمن برنامج الإطلاقات الإقليمية للمعرض. وتعكس الإطلاقات الإقليمية الخمسة، إلى جانب الإطلاقات العالمية الثلاثة، تنوع المعرض وأهميته المتواصلة كملتقى يجمع الشركات العالمية المصنّعة والمشترين المحتملين والمتخصصين في القطاع البحري.



العلامات العالمية

وإلى جانب فعاليات الإطلاق، يستعرض معرض دبي العالمي للقوارب مجموعة واسعة من اليخوت الفاخرة والمركبات المائية التي تقدمها بعض أشهر الشركات المصنّعة في العالم، بما فيها مجموعة Ferretti، وInvictus، وSunseeker، وغيرها.



وتشهد دورة 2026 مشاركة أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية جديدة، من بينها Italyur Boats، وHelios Yachts، وNautique Boats، وMaster Craft Boats، وRemzin Yachts، وشركة أبوظبي لبناء السفن، والأحواض الجافة العالمية، وVolvo Penta.

كما يستقطب المعرض مشاركين من 25 دولة، ويحتضن أجنحة وطنية لعدد من الدول، بما فيها إيطاليا والصين والولايات المتحدة، فيما تنضم كوريا الجنوبية وسلوفينيا إلى قائمة الأسواق الجديدة المشاركة في المعرض.