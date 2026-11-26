أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن غرفة عجمان تؤدي دوراً مهماً في دعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذا الدور، وأن تكون الغرفة أكثر قرباً من المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال مبادرات عملية تستجيب لاحتياجاتهم، وتدعم نمو أعمالهم وتعزز جاذبية عجمان للاستثمار.

جاء ذلك خلال زيارة سموه غرفة عجمان، حيث تجوّل في مقرها، وهنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارتها الجديد بالثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن تطلعه إلى أن يواصل المجلس الجديد البناء على ما تحقق من مكتسبات، وأن يسهم في تعزيز دور الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال ومواكبة احتياجاته.

وكرّم سموه خلال الزيارة أعضاء مجلس الإدارة السابق، وفي مقدمتهم المهندس عبدالله المويجعي، تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة الغرفة واقتصاد الإمارة.

ويترأس مجلس إدارة غرفة عجمان الجديد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، فيما يتولى محمد خليفة بن سالمين العرياني منصب النائب الأول للرئيس، ومروان حسين محمد الشعالي منصب النائب الثاني للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من الدكتورة آمنة خليفة آل علي، مريم خليفة عيسى الجرمن، ومحمد راشد بن جبر السويدي، وسارة عبدالله محمد آل مراد، وسعود عبدالله سعيد النعيمي، وميشيل ديب حنا.