دبي - البيان

تحولت علامة «صُنع في دبي» إلى عامل جذب جديد في سوق الذهب والمجوهرات، مع إبداء 90 % من النساء، و91 % من الرجال في الإمارات اهتماماً بشراء مجوهرات مصنوعة في الإمارة، في مؤشر يعكس تنامي الثقة بجودة التصنيع المحلي وأصالة التصاميم والحرفية، التي يتمتع بها قطاع الذهب في دبي.

وأظهرت دراسة، أجراها مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مؤسسة «إبسوس»، وشملت 3 آلاف مقيم في دبي والشارقة وأبوظبي، أن المجوهرات المصنوعة في دبي تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، مدفوعاً بما تمثله من جودة في الخامات وإتقان في الصنعة، وأصالة في التصاميم، بما يعزز حضور الإمارة في صناعة الذهب والمجوهرات، ويمنح المنتجات المحلية فرصاً أكبر لاستقطاب المستهلكين.



نتائج الدراسة

وتكشف نتائج الدراسة عن تحول في سلوك شراء الذهب لدى النساء في الإمارات، إذ أفادت 54 % من المشاركات بشراء مجوهرات ذهبية فاخرة لأنفسهن، مقابل 35 % اشترينها بغرض الإهداء، ومن بين النساء اللاتي اشترين الذهب لأنفسهن خلال العام الماضي قالت 42 % إنهن اشترينه لمكافأة أنفسهن، متقدمة على أعياد الميلاد، التي بلغت 30 %، فيما بلغت نسبة الشراء لأغراض الاستثمار 29 %.

وفي المقابل أظهرت النتائج أن الرجال يتوزعون بصورة أكثر تقارباً بين الشراء الشخصي والإهداء، إذ اشترى 43 % منهم مجوهرات ذهبية فاخرة لأنفسهم، مقابل 41 % اشتروها هدايا، وتصدرت ذكرى الزواج مناسبات شراء الذهب للإهداء بنسبة 34 %، تلتها أعياد الميلاد بنسبة 27 %.



تصاميم عصرية

وفي اختبار لأربعة مفاهيم جديدة في سوق المجوهرات برزت التصاميم العصرية خفيفة الوزن المصنوعة من الذهب عيار 24 بوصفها الأكثر جاذبية لدى النساء والرجال، متقدمة على توسيع التسوق الإلكتروني، وتجربة المجوهرات افتراضياً باستخدام الواقع المعزز، وإمكانية تحويل المدخرات الرقمية من الذهب إلى مجوهرات فعلية.

وقالت ليزا فاينيو، رئيسة السياسات والشؤون الخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي، إن الذهب يتمتع بحضور راسخ في الإمارات، مشيرة إلى أن الإقبال على التصاميم العصرية من عيار 24، ومجوهرات «صُنع في دبي» يعكس رغبة واضحة في الابتكار، مع الحفاظ على الأصالة والجودة اللتين يتوقعهما المستهلكون من الذهب.



الذهب يعزز جاذبية دبي

وفي دراسة منفصلة شملت 500 سائح اشتروا الذهب، خلال زيارتهم إلى دبي، تبين أن 85 % منهم اشتروا مجوهرات ذهبية، لترتفع النسبة إلى 97 % بين النساء.

وجاءت جودة الذهب في مقدمة أسباب الشراء في دبي، بنسبة 65 %، تلتها التصاميم الفريدة بنسبة 28 %، ثم إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 26 %، في حين أفاد 59 % من السياح المشترين للذهب بأن التسوق للمعدن النفيس كان أحد المحفزات الرئيسية لرحلتهم إلى الإمارة.

وأشارت النتائج إلى أن التسوق للذهب كان السبب الرئيسي لزيارة دبي لدى 19 % من النساء المشاركات في الدراسة، مقابل 8 % من الرجال، ما يعكس دور سوق الذهب والمجوهرات في تعزيز جاذبية الإمارة السياحية، إلى جانب مكانتها وجهة عالمية للتسوق والترفيه والأعمال.