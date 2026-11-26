

افتتحت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالشراكة مع مركز الصقر لخدمات رجال الأعمال، المركز الجديد في منطقة الرقعة الحمراء بإمارة الشارقة، وذلك بحضور الدكتور وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

ويأتي افتتاح المركز تجسيداً للشراكة بين الجانبين، وامتداداً لتوجهات الشركة الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات المساندة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، من خلال توفير حلول عملية ومتكاملة، تيسر إنجاز المعاملات الحكومية، وتلبي احتياجات التجار والمستثمرين وأصحاب المنشآت، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل ممارسة الأعمال، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

ويمثل المركز إضافة إلى منظومة الخدمات في منطقة الرقعة الحمراء، إذ يوفر للمتعاملين إمكانية إنجاز كل المعاملات الحكومية في موقع واحد، الأمر الذي يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويختصر الوقت والجهد، ويدعم كفاءة البيئة التشغيلية للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.



وجهات متكاملة

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء في شركة الشارقة لإدارة الأصول: «نؤمن في شركة الشارقة لإدارة الأصول بأن القيمة الحقيقية للأصول الاستثمارية لا تقتصر على تطوير المرافق وتشغيلها، بل تمتد إلى بناء وجهات متكاملة، تتوافر فيها مقومات النجاح الاقتصادي، وتستجيب لمتطلبات المستثمرين وأصحاب الأعمال والمتعاملين، ومن هذا المنطلق يأتي افتتاح مركز الصقر لخدمات رجال الأعمال، ليعكس توجهنا نحو تعزيز تكامل الخدمات في وجهاتنا، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في تيسير الإجراءات، وتدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية».

وأضاف: «نعمل وفق رؤية استراتيجية، تنطلق من فهم احتياجات السوق واستشراف متطلبات النمو، بما يضمن أن تكون مشاريعنا أكثر من مجرد أصول استثمارية؛ بل وجهات حيوية، توفر قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع. ونحرص في هذا الإطار على استقطاب الشراكات النوعية، وتطوير الخدمات المساندة، بما يعزز جاذبية مشاريعنا وتنافسيتها، ويرسخ قدرتها على مواكبة تطلعات المستثمرين وأصحاب الأعمال».

ويقدم مركز الصقر لخدمات رجال الأعمال مجموعة من الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تشمل إنجاز معاملات أصحاب العمل والمنشآت والعمال، وإصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وإعداد عروض وعقود العمل وتجديدها وتعديلها، ومعاملات نقل تصاريح العمل، وطلبات الحصص، وتحديث بيانات المنشآت، وإصدار بطاقات التوقيع الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الخدمات المرتبطة بتنظيم علاقات العمل وإدارة شؤون المنشآت.

ويسهم المركز من خلال هذه الخدمات في توفير وجهة متكاملة لإنجاز المعاملات الحكومية، بما يتيح لأصحاب الأعمال والمنشآت استكمال إجراءاتهم بسهولة وكفاءة، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لمختلف فئات المتعاملين في المنطقة.