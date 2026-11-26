

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية والمصرفية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا.

تتولى لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا تنظيم الأسواق الإقليمية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) التي تضم ست دول أعضاء من إقليم وسط أفريقيا.

وترسي مذكرة التفاهم آلية عمل واضحة للتشاور وتبادل المعلومات والتعاون المشترك بين الطرفين في الشؤون الرقابية والتنظيمية؛ بما يمكن الجهتين من تعزيز فعالية منظومة الإشراف والرقابة ومواكبة التطورات المتسارعة في الأنشطة المالية عبر الحدود.

ووقع مذكرة التفاهم كل من مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وجاكلين أديابا نكيمبي، رئيسة لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا، يوم 24 نوفمبر 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش اجتماعات لجنة النمو والأسواق الناشئة المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ترسيخاً لأهمية تضافر الجهود التنظيمية في ظل تنامي ترابط الأسواق المالية العالمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمة للزخم المتصاعد في حركة الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال بين أفريقيا والشرق الأوسط ودور مركز دبي المالي العالمي كجسر للتواصل بين المنطقتين. ويمثل هذا المكانة الراسخة للمركز كصرح ريادي للأعمال المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لا سيما عقب إدراج جمهورية الكونغو مؤخراً أوراقاً مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دولار أمريكي في ناسداك دبي لتصبح أول جهة إصدار سيادية أفريقية في السوق.



ركيزة أساسية

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تعد أسواق رأس المال ركيزة أساسية لربط الاقتصادات، وتحفيز الاستثمارات، وفتح آفاق النمو المستدام.. مع تسارع تدفق الاستثمارات حول العالم، لم تعد الثقة والشفافية وفعالية التنظيم مجرد خيارات، بل أصبحت ضرورة حتمية ملزمة. مذكرة التفاهم المبرمة مع لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا تؤسس شراكة استراتيجية مع الجهة المسؤولة عن تنظيم والإشراف على الأسواق المالية في ست دول بمنطقة وسط أفريقيا. وتضع إطاراً رسمياً للحوار وتبادل المعلومات والتعاون المشترك. تندرج مذكرة التفاهم هذه ضمن استراتيجية السلطة الدولية لتعزيز التعاون التنظيمي مع نظرائها، بما يضمن كفاءة التنسيق والتعاون المشترك لمواكبة الترابط المتزايد في أسواق رأس المال.



خطوة مهمة

وقالت جاكلين أديابا نكيمبي، رئيسة لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا: تمثل مذكرة التفاهم هذه مع سلطة دبي للخدمات المالية خطوة مهمة في مسيرة التعاون الدولي للجنة مراقبة السوق المالية لوسط أفريقيا. كما ترسي إطاراً واضحاً لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة المتبادلة في الرقابة على الأسواق الخاضعة لاختصاص كلتا الجهتين في ظل تزايد الأنشطة المالية العابرة للحدود. وبالنسبة للجنة مراقبة السوق المالية لوسط أفريقيا، التي تتمثل مهمتها في حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وضمان حسن سير السوق المالية الإقليمية لوسط أفريقيا، فإن التعاون الوثيق مع جهة تنظيمية تتمتع بخبرة راسخة مثل سلطة دبي للخدمات المالية يعزز قدراتنا الرقابية وإمكاناتنا في التعاون مع نظرائنا على المستوى الدولي، بما يتماشى مع التزاماتنا بصفتنا عضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

تُعد مذكرة التفاهم هذه محطة بارزة ضمن مساعي سلطة دبي للخدمات المالية الرامية إلى توطيد أواصر التعاون مع الهيئات الرقابية في منطقة وسط أفريقيا. وتنضم المذكرة هذه إلى مجموعة من اتفاقيات التعاون القائمة مع الجهات التنظيمية في كل من مصر وموريشيوس والمغرب وجنوب أفريقيا.. وبنهاية عام 2025، بلغ عدد اتفاقيات التعاون التي أبرمتها السلطة مع الجهات التنظيمية حول العالم أكثر من 120 اتفاقية، ما يسهم في ترسيخ التعاون الرقابي وتعزيز تبادل المعلومات، ويدعم فاعلية الرقابة على الأنشطة المالية المقدمة عبر الحدود.