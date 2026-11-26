تعزز دبي مكانتها مركزاً إقليمياً لشركات التكنولوجيا المالية والتأمين، مع استحواذ شركة «إيغلو» (Igloo)، المتخصصة في تكنولوجيا التأمين بجنوب شرق آسيا، على شركة «ديموكرانس» (Democrance)، التي تتخذ من دبي مقراً لها، في صفقة تفتح المجال أمام توسع المجموعة السنغافورية في أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعم توجهها نحو تسريع نمو قطاع التأمين المدمج والحلول الرقمية المخصصة لشركات التأمين.

وتمنح الصفقة «إيغلو» قاعدة تشغيلية في دبي، إلى جانب فريق عمل متخصص وشبكة علاقات قائمة مع شركات التأمين والمؤسسات المالية في المنطقة، بما يمهد لتأسيس مركز عمليات إقليمي ينطلق من الإمارات لخدمة أسواق الخليج والأسواق المجاورة. كما تعكس الصفقة جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الدولية، وتوفير منصة للشركات التكنولوجية المحلية للانتقال إلى مراحل نمو جديدة عبر الشراكات والاستحواذات العابرة للحدود.

وأكد محمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار ورئيس «إنفستوبيا»، أن الصفقة تبرهن ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال الإماراتية، وتؤكد قدرة الشركات المحلية على جذب رؤوس الأموال العالمية. وأوضح أن منصة «إنفستوبيا»، من خلال مبادرة «Future100»، تعمل على مساعدة الشركات المتميزة في الإمارات للوصول إلى المستثمرين العالميين، مشيراً إلى أن نجاح «ديموكرانس» واستحواذ شركة دولية عليها يجسدان مكانة الإمارات بوصفها وجهة مناسبة لإطلاق شركات التكنولوجيا وتطويرها وتوسيع أعمالها عالمياً.

وتعتزم «إيغلو» الاستفادة من حضور «ديموكرانس» في دبي وعلاقاتها مع الشركات المحلية لتوسيع خدمات التأمين المدمج، من خلال إدراج منتجات التغطية التأمينية مباشرة داخل منصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التمويل الاستهلاكي والمصارف الرقمية والمحافظ الإلكترونية، مع التركيز في المرحلة الأولى على أسواق الإمارات والسعودية ومصر.

ويتيح هذا النموذج للمستهلكين الحصول على التغطية التأمينية ضمن التطبيقات والمنصات التي يستخدمونها يومياً للتسوق أو الاقتراض أو إجراء المدفوعات، دون الحاجة إلى الانتقال إلى منصات تأمين مستقلة، أو المرور بإجراءات منفصلة. ويعزز ذلك فرص وصول المنتجات التأمينية إلى شرائح أوسع من العملاء، عبر تقديمها في اللحظة التي يحتاجون فيها إلى الحماية، وربطها مباشرة بالخدمات والمنتجات التي يشترونها.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التأمين، مع انتقال الشركات من نماذج البيع التقليدية إلى قنوات التوزيع الرقمية، وتنامي الاعتماد على الشراكات مع شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية. ويتيح التأمين المدمج لمقدمي الخدمات تنويع مصادر الإيرادات، فيما تستفيد شركات التأمين من الوصول إلى قواعد عملاء جديدة، وتوسيع نطاق انتشار منتجاتها.

ومنذ عام 2019، أسهمت «إيغلو» في تسهيل إصدار أكثر من 2.2 مليار وثيقة تأمين عبر شبكة شركائها، فيما تعالج منصتها حالياً أكثر من 100 مليون وثيقة شهرياً، بالتعاون مع أكثر من 100 شريك تجاري وشركة تأمين. وتشمل قائمة شركائها منصات «Shopee» و«Tokopedia» و«GCash» و«TrueMoney» و«Dana»، إلى جانب شركة الاتصالات «Telkomsel»، ما يعكس حجم عملياتها وخبرتها في دمج الخدمات التأمينية ضمن المنظومات الرقمية واسعة الانتشار.

وتأتي الصفقة في وقت يواصل فيه سوق التأمين الإماراتي تسجيل معدلات نمو قوية، إذ بلغت أقساط التأمين المكتتبة في الدولة 74.8 مليار درهم، بما يعادل نحو 20.4 مليار دولار، خلال عام 2025، بزيادة سنوية تقارب 15 %. ورغم اتساع السوق ونمو أقساطه، لا تزال مستويات انتشار التأمين في المنطقة دون المتوسط العالمي، ما يتيح فرصاً إضافية أمام شركات التكنولوجيا لتطوير قنوات توزيع أكثر مرونة، وتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات.

وقال روناك ميهتا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيغلو»، إن الاستحواذ على «ديموكرانس» يوفر للشركة فريق عمل متمرساً، وقاعدة تشغيلية جاهزة وشبكة علاقات واسعة مع شركات التأمين في المنطقة. وتوقع أن يتحول التأمين المدمج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى خيار تلقائي ومألوف ضمن عمليات التسوق والاقتراض والمدفوعات الإلكترونية.

من جانبه، قال ميكيلي غروسو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديموكرانس»، إن الانضمام إلى «إيغلو» يعزز جهود تبسيط الخدمات التأمينية في المنطقة، موضحاً أن دمج البنية البرمجية للشركتين يتيح ابتكار حلول أكثر مرونة، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى التغطيات التأمينية، لتشمل شرائح مجتمعية لم تكن مشمولة بها سابقاً.

وتعكس الصفقة اتجاهاً متنامياً نحو توظيف التكنولوجيا في إعادة تشكيل قنوات توزيع التأمين، كما تبرز دور دبي في استقطاب الشركات الدولية التي تسعى إلى بناء عمليات إقليمية، والاستفادة من موقع الإمارات بوابةً للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.