

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة فعالية أعلنت خلالها تفاصيل انضمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل إلى النسخة الرابعة من مبادرة «100 شركة من المستقبل» لعام 2026، التي أطلقتها في أكتوبر الماضي ضمن أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة استحدثت 4 فئات جديدة، تشمل الشركات الواعدة، والشركات التي أسسها مواطنون إماراتيون، والشركات بقيادة نسائية، والشركات الرائدة في التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير، بهدف إتاحة الفرصة لهذه الشركات للانضمام إلى قائمة «100 شركة من المستقبل»، والاستفادة من منظومة الشركاء وبرامج دعم النمو والتوسع والفرص الاستثمارية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تواصل دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم ريادة الأعمال والابتكار، وتوفر للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة البيئة المحفزة للنمو والتوسع، من خلال التشريعات المتقدمة والبرامج والمبادرات النوعية، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل والأسواق والشراكات الاستراتيجية».

وتابع معاليه: «نعمل من خلال هذه الجهود على ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة لقطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم مستهدفاتها لتكون في طليعة الاقتصادات العالمية في هذه القطاعات بحلول العقد المقبل، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وتمثل مبادرة «100 شركة من المستقبل» إحدى المبادرات الوطنية في هذا التوجه، من خلال اكتشاف الشركات الواعدة في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتوفير الممكنات التي تعزز قدرتها على النمو والمنافسة عالمياً».

وأضاف معاليه: «تعكس النسخة الرابعة من المبادرة حرص دولة الإمارات على توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال والشركات ذات الإمكانات الواعدة، من خلال استحداث أربع فئات جديدة تسلط الضوء على نماذج متميزة في الابتكار والنمو وريادة الأعمال الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة. ونسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مساهمة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المستقبل في نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني».



وتتضمن المبادرة 4 فئات جديدة، تشمل الفئة الأولى «DISRUPTOR10»، التي تضم 10 شركات واعدة تمتلك إمكانات للنمو والتحول إلى شركات مليارية، من خلال تعزيز قدرتها على تطوير نماذج الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية. أما الفئة الثانية «UAE50»، فتضم 50 شركة أسسها مواطنون إماراتيون، وتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ومستويات متقدمة من الابتكار وطموح للتوسع في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للشركات سريعة النمو.

وتُعنى الفئة الثالثة «WOMEN50» بتكريم 50 شركة بقيادة نسائية، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة وابتكار نوعي وطموحات عالمية، مع التركيز على الدور القيادي في تأسيس الشركات وتطوير نماذج أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية.

فيما تستهدف الفئة الرابعة «DEEPTECH10» اختيار 10 شركات رائدة في التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير، بما يشمل التكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية والفضاء والمواد المتقدمة، مع التركيز على مستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وتوافر المرافق المتخصصة، والشراكات البحثية في دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن باب التقديم مفتوح حالياً، داعيةً الشركات الواعدة العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد إلى التسجيل للانضمام إلى قائمة «100 شركة من المستقبل»، عبر الموقع الإلكتروني: www.future100.ae.

وتشمل القطاعات الـ17 التي تغطيها القائمة: الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة والبيئة، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والاقتصاد التشاركي، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا التعليم، والأمن السيبراني، والصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا المالية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية.

وتوفر مبادرة «100 شركة من المستقبل» للشركات المختارة مجموعة من المزايا والممكنات التي تدعم مسيرتها التنموية، وتشمل الحصول على خدمات الدعم والانضمام إلى القائمة الرسمية للمبادرة والاستفادة من علامتها، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب إتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء والشركاء الاستراتيجيين.

كما تتيح المبادرة للشركات فرص الاستفادة من برامج تسريع النمو والتمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة، وبناء القدرات وتطوير الكفاءات، والحصول على خدمات الدعم والاستشارات المتخصصة، فضلاً عن تعزيز مشاركتها في الوفود والفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية.

وتستند المبادرة في اختيار الشركات المدرجة إلى مجموعة من المعايير التي تقيس قدرتها الإبداعية، وإمكانات السوق، وقابلية نماذج أعمالها للاستمرار والتوسع، إلى جانب الأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة.

100 مليون دولار

وحققت مبادرة «100 شركة من المستقبل» منذ إطلاقها في عام 2022 نتائج نوعية في دعم منظومة الشركات الناشئة وسريعة النمو في دولة الإمارات، حيث شهدت تنظيم ثلاث نسخ سابقة، أُدرج خلالها 300 شركة عبر 17 قطاعاً من قطاعات اقتصاد المستقبل، واستقبلت 3,395 طلب تسجيل وترشيح، فيما أسهم شركاء رأس المال الجريء في ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في 53 شركة من الشركات المدرجة ضمن المبادرة، إلى جانب تعهدات استثمارية بقيمة 6 ملايين دولار .