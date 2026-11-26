

وقّعت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، لتوفير حلول مصرفية ميسرة للشركات العاملة، ضمن نطاقها التنظيمي، وتهدف الشراكة إلى دمج الخدمات المصرفية ضمن إجراءات تأسيس الشركات، بما يسهم في تسهيل إحدى أهم الخطوات الأولى للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في دبي.

وقع مذكرة التفاهم كل من: جاد بشارة، مساعد نائب الرئيس لإدارة الأصول في مركز دبي التجاري العالمي، وراج تاتافارتي، رئيس المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية للأعمال في بنك المشرق، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية سيتم تعريف الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب الشركات القائمة، بالخدمات المصرفية التي يقدمها بنك المشرق، وستتمكن الشركات المؤهَلة من تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، مع إعطاء الأولوية لمعالجة هذه الطلبات، وتخصيص مسؤول للتواصل المباشر، لمساعدة الشركات في استكمال الإجراءات، والرد على استفساراتها.



وقال عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي: «نحرص على توفير بيئة أعمال محفزة، تدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، ويعد الوصول إلى خدمات مصرفية موثوقة وكفؤة عنصراً أساسياً في هذه الرحلة، لاسيما بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في دبي، وتعكس شراكتنا مع بنك المشرق التزامنا بتبسيط تجربة تأسيس الأعمال، وتمكين الشركات من الوصول إلى الخدمات والدعم اللازمين لمزاولة أنشطتها وتوسيع نطاق أعمالها، ومن خلال تعزيز منظومة شراكاتنا الاستراتيجية نواصل ترسيخ المزايا التنافسية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي بوصفها وجهة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى في تأسيس أعمالها والتوسع والنمو في دبي».



من جانبه، قال راج تاتافارتي، رئيس المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية للأعمال في بنك المشرق: «تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركاء مصرفيين يواكبون وتيرة أعمالها. وتُسهّل الإمكانات الرقمية المتطورة لمنصة (المشرق نيو للأعمال) فتح الحسابات وإدارة المعاملات المصرفية اليومية، وهو ما يتيح للشركات التركيز على نمو أعمالها. ومن خلال تعاوننا مع المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، سنتيح هذه الحلول الرقمية الرائدة في السوق ونقدّم دعماً مخصصاً لعملاء المنطقة الحرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي المستمرة لدعم الشركات وتسهيل ممارسة الأعمال بما يتجاوز خدمات الترخيص. وتوفر هذه الجهود والمبادرات الأخرى مثل إطار فئات الأسهم المتعددة، حلولاً عملية تساعد على تسريع تأسيس الأعمال والتوسع بثقة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.