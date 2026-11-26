سجلت صادرات هونغ كونغ من المجوهرات الفاخرة إلى دولة الإمارات نمواً بنسبة 21 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار درهم، في مؤشر على تنامي الطلب التجاري بين الجانبين، وتعزز موقع الإمارات سوقاً رئيسية لتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة في المنطقة.

وأعلن مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) هذه البيانات خلال فعالية أقيمت في دبي للإعلان عن تنظيم معرضَي المجوهرات الدوليين في هونغ كونغ خلال مارس 2027، اللذين يشكلان معاً إحدى أكبر المنصات التجارية المتخصصة في القطاع عالمياً، بمشاركة متوقعة تقارب 4 آلاف عارض من مختلف حلقات سلسلة التوريد.

وتحتل الإمارات المرتبة السادسة بين أكبر أسواق التصدير لهونغ كونغ، والثانية عشرة بين شركائها التجاريين، إذ بلغت قيمة صادرات هونغ كونغ إلى الدولة 12.9 مليار دولار في عام 2025، بنمو 5.5 % مقارنة بالعام السابق. وتشمل أبرز فئات السلع المصدرة إلى السوق الإماراتية اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمجوهرات، التي تأتي ضمن أهم خمس مجموعات تصديرية.

وقال دانيال لام، المدير الإقليمي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن قطاع المجوهرات يمثل ركناً مهماً في العلاقات التجارية بين هونغ كونغ والإمارات، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تستند إلى علاقات تجارية راسخة وتعاون حكومي مستمر.

وأضاف أن المعرضين يوفران فرصة لتوسيع هذه العلاقات، من خلال جمع المورّدين والمصنّعين والمصممين والتجار الدوليين في منصة واحدة، بما يتيح للشركات الإماراتية تنويع مصادر التوريد والتواصل مع منتجين من أسواق مختلفة، واستكشاف فرص تجارية جديدة.

وتقام الدورة الثالثة عشرة من معرض هونغ كونغ الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ في مركز «آسيا وورلد إكسبو» بين 2 و6 مارس 2027، فيما يستضيف مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض الدورة الثالثة والأربعين من معرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس.

ويغطي المعرضان مختلف مراحل صناعة المجوهرات، من المواد الخام والأحجار الكريمة واللؤلؤ إلى المنتجات الجاهزة والتصميم والتعبئة والتغليف ومعدات فحص الأحجار. ويضم معرض المجوهرات مناطق متخصصة للعلامات التجارية العالمية والتصاميم المعاصرة والمجوهرات الذهبية والقطع التراثية والأثرية، في حين يركز معرض الأحجار الكريمة على الألماس والياقوت والزمرد واللؤلؤ.

ويأتي توسيع رواق المجوهرات الأثرية والتراثية في دورة 2027 استجابة للاهتمام المتزايد بالقطع النادرة والتصاميم ذات الطابع التاريخي، خصوصاً بين المشترين الشباب، وفقاً للمجلس، كما تشمل الفعاليات مسابقات دولية لتصميم المجوهرات، وندوات وعروضاً واجتماعات للتوفيق بين الشركاء التجاريين.

ويعتمد المعرضان نموذج «المعارض الهجينة» الذي يجمع المشاركة الحضورية بالخدمات الرقمية. وتتيح منصة «Click2Match»، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ترتيب اللقاءات التجارية عبر الإنترنت بين 23 فبراير و13 مارس 2027، فيما تسمح خدمة «Scan2Match» للمشترين بمواصلة التواصل مع العارضين بعد انتهاء المعرضين.

وتعكس هذه المنصات اتساع نطاق تجارة المجوهرات الدولية، ودور المعارض المتخصصة في ربط الأسواق والموردين، في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز حضورها مركزاً تجارياً إقليمياً لتجارة السلع الفاخرة والأحجار الكريمة.