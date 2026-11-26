هادي بدري: تنافسية الصناعة ركيزة لتحقيق مستهدفات «D33»

«دبي للصناعة 4.0» منصة لتبادل وتطوير التجارب والعمليات التشغيلية

دبي- البيان

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن استفادة أكثر من 100 مصنع، تعمل ضمن سبعة قطاعات مستهدفة، من برنامج (تعزيز الصناعة 4.0- Industry 4.0 Boost Programme)، الذي يهدف إلى دعم المصنّعين في تقييم كفاءة عملياتهم التشغيلية، وتحديد فرص رفع الإنتاجية، ووضع خطط عملية لتسريع التحوّل الرقمي، وتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

نتائج واعدة

وأظهرت نتائج التقييمات التي أُجريت في إطار البرنامج إمكانية تحقيق زيادة في إنتاجية المصانع المشاركة تتراوح بين 15 % و20 % في المتوسط، وقد تصل إلى 30 % في بعض الحالات، وتشير التقديرات إلى أنّ التحسينات المتوقّعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية للمصانع المشاركة بقيمة 3.1 مليارات درهم، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو مليار درهم.

وشهد منتدى دبي للصناعة 4.0، الذي عُقد يوم 24 نوفمبر في فندق رافلز دبي- وافي، بمشاركة 190 من المصنّعين ومزوّدي التكنولوجيا وخبراء القطاع من مختلف أنحاء المجتمع الصناعي في دبي، استعراض أبرز نتائج برنامج «تعزيز الصناعة 4.0»، وأثره في تطوير القطاع الصناعي.

وشكّل المنتدى منصّةً لتبادل التجارب والخبرات العملية، ومناقشة فرص تطوير وتحسين العمليات التشغيلية، ومعالجة التحدّيات المرتبطة بها، فضلاً عن الإنجازات المحقّقة، واستكشاف سبل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع إنتاجية المصانع، وتعزيز قدرتها التنافسية. وكذلك، تضمّن المنتدى إطلاق إصدار «قصص نجاح الصناعة 4.0 في دبي»، التي تستعرض نماذج مختارة من المصانع المشاركة، وتسلّط الضوء على تجاربها في تطبيق منهجية البرنامج، بما يتيح للمصانع الأخرى الاستفادة من هذه التجارب، ومساعدتها على استكشاف مدى إمكانية تطبيق تحسينات مماثلة في عملياتها التشغيلية.

تمكين المصانع

ويركّز برنامج «تعزيز الصناعة 4.0» على تمكين المصانع من تحقيق قيمة أكبر من عملياتها التشغيلية، ما يسهم مباشرةً في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع. وتكتسب هذه الجهود أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والضغوط المرتبطة بالتكاليف.

وطوّرت مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، البرنامج، ونفّذته على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويعمل البرنامج على تحديد التحدّيات التشغيلية التي تواجه المصانع، وتقييم مستوى جاهزيتها للتحول الرقمي، وقياس أدائها بالمقارنة مع أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع، بما يمكّن المصنّعين من تحديد أولويات التطوير والتحسين وفقاً لاحتياجاتهم التشغيلية. وتتولى شركة كيرني، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية، دور الشريك المعرفي للبرنامج في مرحلته الحالية.

أجندة D33

وقال سعادة هادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «يُعدّ بناء قطاع صناعي أكثر إنتاجية وتنافسية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبناء على ذلك، نعمل جنباً إلى جنب مع المصنّعين لترجمة هذه الطموحات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تبنّي التقنيات التي تلبّي احتياجاتهم، وتدعم نمو أعمالهم».

وأضاف سعادته قائلاً: «نركّز على تمكين المصنّعين من تطوير قدراتهم، ورفع كفاءة إنتاجيتهم، وكذلك زيادة تنافسيتهم لدخول أسواق جديدة، بما يعزّز جاهزيتهم لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وقد كشف البرنامج عن فرص واعدة لتحسين الأداء في مختلف جوانب العمليات الصناعية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الفرص تكمن في قدرة المصانع على تحويلها إلى نتائج ملموسة ومستدامة. ومن خلال تسليط الضوء على تجارب المصانع التي أحرزت تقدماً في هذا المسار، سنواصل تشجيع المزيد من المصنّعين على تسريع وتيرة التحوّل، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة إنتاجيتهم، وتعزيز قدرتهم التنافسية».

تكريم

وشهدت فعاليات المنتدى تكريم ثلاثة مصانع من المنتسبين للبرنامج، تقديراً لإنجازاتها في مجالات الارتقاء بالعمليات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية والقدرات التصنيعية المتقدمة، حيث حصلت شركة جوتن على جائزة «المصنع الجاهز للمستقبل»، وذلك لتحقيقها أعلى نتيجة إجمالية في تقييم الصناعة 4.0 في دبي، الذي يقيس مدى التقدّم في مختلف جوانب العمليات التشغيلية. وحصدت شركة جبيلي إخوان جائزة «رائد التميز في الإنتاجية»، بعد تسجيلها أعلى نسبة تحسن في الإنتاجية، وفقاً لتقييمها بعد تسعة أشهر من المشاركة في البرنامج. بينما حصلت شركة أكمي على جائزة «رائد التصنيع المتقدم»، بعد تحقيقها أعلى نتيجة في معايير البنية التحتية والتكنولوجيا ضمن التقييم.