

أكد قادة وخبراء قطاع البناء والتشييد، خلال فعاليات اليوم الختامي من معرض «الخمسة الكبار العالمي» في دبي، أهمية تبني نهج متوازن في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجمع بين الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة والحفاظ على دور الخبرات البشرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشاريع وتحسين جودة التنفيذ ودعم الاستدامة، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً.

وجمع المعرض متخصصين في القطاع والتكنولوجيا ورواد أعمال للمشاركة في نقاشات معتمدة للتطوير المهني المستمر ضمن سلسلة جلسات المعرض، إلى جانب عروض للشركات الناشئة وإطلاقات للعارضين سلطت الضوء على التطورات في قطاع البناء. وتنوعت الموضوعات بين التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي ودور الحكم البشري في التصميم، وأهمية توفير بيئات عمرانية قابلة للتكيف تتمحور حول الإنسان، والإمكانات التجارية للتقنيات الناشئة.

الذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي.

خلال الجلسة النقاشية بعنوان «تحديد ما يبقى بشرياً في عصر التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بحث ألكسندر دراخنبرغ، رئيس قسم التصميم في SOM، وساشا مييتش، شريك مساعد في Woods Bagot، كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة المعمارية. وسلط المتحدثان الضوء على أهمية الحكم البشري والتفكير النقدي والمسؤولية المهنية مع اتساع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا في التصميم.

التصميم وجودة الحياة اليومية

وفي جلسة بعنوان «تصميم مجتمعات متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات الحياة اليومية»، أكد أمير إيدياتولين، الرئيس التنفيذي ومؤسس IND، وروبن بيلايز، المدير المساعد في Aedas، وميثون بول فارغيز، المدير في LWK + Partners، أهمية تصميم المشاريع بما يلبي احتياجات سكانها. وشددوا على قيمة دمج المساحات المشتركة والحدائق الصغيرة ومسارات المشاة المترابطة لإنشاء أحياء متصلة يسهل الوصول إليها، بدلاً من وجهات مستقلة.

مدينة الشركات الناشئة

وخلال جلسة حوارية بعنوان «تسليط الضوء على التقنيات الناشئة: فرص المستقبل»، ناقش الدكتور ماجد الحواري، المؤسس والعضو المنتدب لشركة Analytica، وآية زغنين، الرئيس التنفيذي لشركة NeoCity، دور التكنولوجيا والابتكار في البناء مع مدير الجلسة لي كلارك.

وأوضح الحواري أن 90% من التقنيات المستخدمة حالياً جرى تكييفها من قطاعات أخرى، وهو ما يعود بالفائدة على قطاع البناء، إذ يتيح له اعتماد تقنيات أثبتت جدواها واختيار ما يناسب احتياجاته.

من المحلي إلى العالمي

ناقشت جلسة بعنوان «من السوق المحلية إلى السوق العالمية: كيف تساعد الوكالات الوطنية المبتكرين على التوسع» أهمية مساعدة الشركات الناشئة على تجاوز أسواقها المحلية. وتناول كريستيان غارما سانتاندير، المستشار الاقتصادي والتجاري في سفارة إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنيتا تريبوسكوفي، مديرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصادرات الكبرى في Enterprise Greece، كيفية دعم الوكالات الوطنية للشركات الساعية إلى النمو عالمياً.

وكرمت مسابقة عروض الشركات الناشئة ثلاث شركات، حيث حصدت Azraq المركز الأول، تلتها Infrared City في المركز الثاني وBenetics AI في المركز الثالث.

تقنيات ومنتجات

إلى جانب النقاشات وعروض الشركات الناشئة، سلط العارضون الضوء على تقنيات ومنتجات تلبي المتطلبات المتغيرة لقطاعي البناء وإدارة المباني.

وقال البروفيسور الدكتور مايكل ليونغ، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Emeko Robotics + AI: «الروبوتات هي مستقبل البناء. فهي تحسن الجودة والإنتاجية والكفاءة، والأهم من ذلك أنها تجعل العمل أكثر أماناً للعمال، الذين لم يعودوا مضطرين إلى الركوع لساعات لتركيب البلاط أو ربط حديد التسليح. وكان الإقبال في المعرض هذا العام أقوى، ونرغب في جلب هذه التكنولوجيا إلى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم مطاراتها ومدنها ومناطقها الحضرية الجديدة».