

فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة تقييم المطابقة (CAB) التابع للجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) للفترة 2027–2029، ممثلةً بالمهندسة أحلام المرزوقي، مدير إدارة شؤون المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في نقلة جديدة للحضور الإماراتي في منظومة الجودة الدولية لتسهم في حوكمة أنظمة تقييم المطابقة للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والتقنيات المرتبطة بها على المستوى العالمي، حيث يعد المجلس مسؤولاً عن السياسات والإشراف على أنظمة تقييم المطابقة الدولية التابعة للجنة، بما فيها أنظمة المعدات الكهربائية والإلكترونية، والمعدات المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار، والطاقة المتجددة.

وجاء الفوز خلال اجتماعات الجمعية العمومية للجنة التي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة هامبورغ الألمانية، ليعزز حضور دولة الإمارات في الهيئات الدولية المعنية بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، ويتيح للدولة المشاركة في مناقشة التوجهات والقرارات المرتبطة بأنظمة تقييم المطابقة الدولية، بما يدعم جهود تعزيز موثوقية نتائج الاختبارات وشهادات المطابقة، وتسهيل حركة المنتجات عبر الأسواق.

ثقة دولية

أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس تقييم المطابقة في اللجنة الكهروتقنية الدولية، يعكس الثقة الدولية بكفاءة منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، ويعزز دور الدولة في تطوير أنظمة تقييم المطابقة على المستوى العالمي، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية وثقة الأسواق بالمنتجات الإماراتية، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وقال: «نواصل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على المستوى المحلي والدولي، تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز تكاملها مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تمثل أحد الممكنات الداعمة لنمو وتنافسية الصادرات الصناعية الوطنية، وتعد جواز عبور للمنتج الوطني إلى الأسواق الدولية، وتتيح عضوية دولة الإمارات في المجلس فرص متنوعة للمساهمة في تعزيز المشاركة الإماراتية في جهود الحوكمة الدولية».

تسهيل التجارة

أكدت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، أن الفوز بعضوية مجلس المطابقة في اللجنة الكهروتقنية الدولية يكتسب أهمية استراتيجية في ضوء الدور الذي تؤديه أنظمة تقييم المطابقة في تسهيل التجارة الدولية، بما ينعكس على جاهزية المنتجات الإماراتية للوصول إلى الأسواق، ويعزز ثقة الشركاء التجاريين، ويساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً يتمتع بالتنافسية والموثوقية على المستوى الدولي».

وأوضحت أن موثوقية الاختبارات والشهادات والاعتراف بها دولياً تسهم في الحد من ازدواجية الإجراءات، وتقلل العوائق الفنية أمام التجارة، كما تساعد المصنّعين والمصدّرين على استيفاء متطلبات الأسواق الخارجية المستهدفة بكفاءة أكبر، وتوفر العضوية فرصة لتعزيز إسهام الخبرات الإماراتية في مناقشة أولويات تطوير أنظمة تقييم المطابقة الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأعضاء، ودعم التوجهات الرامية إلى تعزيز الثقة بنتائج الاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات والخدمات.

تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق

وستمثل المهندسة أحلام المرزوقي، مدير إدارة شؤون المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات في مجلس إدارة مجلس تقييم المطابقة، وستساهم في أعمال المنظمات الفنية الدولية، وجهود تطوير منظومة جودة تدعم سلامة المنتجات، وتعزز ثقة الأسواق، وتساند نمو الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

يذكر أن عضوية دولة الإمارات في مجلس تقييم المطابقة في اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، يدعم جهود تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية عن طريق مواءمة منظومة تقييم المطابقة الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساعد المصانع على إثبات جودة منتجاتها وسلامتها واستيفاء متطلبات الأسواق المستهدفة، كما يتيح الفرصة للاستفادة من التطورات الدولية في أنظمة تقييم مطابقة المنتجات الكهربائية والإلكترونية، ومعدات الطاقة المتجددة، والمكونات الصناعية المرتبطة بها، وكذلك يسهم في تطوير قدرات الاختبار والتحقق ومنح شهادات المطابقة وفق متطلبات دولية معترف بها، بما يعزز موثوقية المنتجات الإماراتية على المستوى الدولي.