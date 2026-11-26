دبي - البيان

تسعى دبي إلى تعزيز الصلة بين البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية، عبر منصة تجمع الباحثين بالشركات والمستثمرين، وتستهدف تحويل الأفكار الأكاديمية إلى تطبيقات قابلة للتطوير التجاري. واختتمت الإمارة مؤتمر منصة الأوراق البحثية القصيرة لعام 2026، بمشاركة 52 باحثاً من 49 جامعة في 27 دولة، بعد اختيار أبحاثهم من بين أكثر من 700 ملخص بحثي قدمها أكاديميون من مئات الجامعات حول العالم.

وجاء المؤتمر، الذي نظمه برنامج «ابتكارات للبشرية» بالشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، بالتزامن مع القمة السنوية لمعرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية». وركزت جلساته على توجيه الأبحاث نحو احتياجات قطاعات اقتصادية رئيسية، تشمل الطاقة والطيران والخدمات المالية والعقارات والرعاية الصحية، إلى جانب مجالات التنقل والخدمات اللوجستية والبيئة والبنية التحتية والرفاه.

وتعكس المشاركة في المنصة توجهاً نحو جعل البحث العلمي جزءاً من عملية تطوير الأعمال، عبر إتاحة المجال أمام الشركات للتعرف إلى التقنيات الناشئة وتقييم فرص تطبيقها. وعلى مدار أربعة أيام، عرض الباحثون نتائج دراساتهم أمام أكاديميين وممثلين عن شركات ضمن المحفظة الاستثمارية لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في لقاءات تستهدف تحديد التطبيقات المحتملة وربط أصحاب الابتكارات بالجهات القادرة على دعم تطويرها.

وقال دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إن المنصة أتاحت لشركات محفظة المؤسسة التواصل المباشر مع الباحثين واستكشاف الأفكار الجديدة وتحديد التطبيقات التي تتوافق مع أولويات الابتكار لديها. وأضاف أن جائزة المؤسسة للأبحاث المتميزة تستهدف مساعدة المشروعات الواعدة على الانتقال من مرحلة البحث إلى التنفيذ، بما يدعم طموح دبي لترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للابتكار القائم على البحث العلمي.

ومن بين المشروعات التي حظيت بالاهتمام، تقنية طورها الدكتور عبدالعزيز جودة، الباحث المشارك في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة واترلو في كندا، وحصلت على جائزة أفضل ورقة بحثية قصيرة بقيمة 50 ألف دولار. ويعتمد المشروع على استخدام الضوء لتحويل غاز الميثان المهدَر إلى هيدروجين نظيف وأنابيب كربونية نانوية بمواصفات مناسبة لصناعة البطاريات، من خلال عملية واحدة.

وتستهدف التقنية الاستفادة من غاز يُطلق بكميات كبيرة من قطاع النفط والغاز، بدلاً من تركه مصدراً للانبعاثات أو حرقه في المشاعل. وتشير التقديرات الواردة في البحث إلى أن القطاع يطلق نحو 200 مليار متر مكعب من الميثان سنوياً إلى الغلاف الجوي، ويحرق 150 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي. وقال جودة إن الجائزة ستدعم بناء واختبار أول وحدة إنتاجية للمشروع بطاقة كيلوغرام واحد يومياً، تمهيداً لمراحل التطوير التالية.

وشملت الأبحاث الفائزة تطبيقات في قطاعات متعددة، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لرصد تأثير الفيضانات في سلاسل التوريد، في بحث استند إلى حالات من إسبانيا ودبي. كما تناولت مشروعات أخرى تطوير مواد منخفضة التكلفة لإصلاح الطرق باستخدام النفايات المحلية، وإنشاء خرائط دقيقة لدرجات حرارة الهواء على مستوى الشوارع لمساعدة المدن على التخطيط لمواجهة موجات الحر.

وفي مجال الرعاية الصحية، عرضت المنصة مشروعاً لتخصيص جرعات الهرمونات المستخدمة في علاجات الإخصاب خارج الجسم وفقاً للحالة الفردية، وأظهرت أكبر الدراسات السريرية المرتبطة بالمنصة زيادة 42 % في معدلات الحمل السريري بعد أول عملية نقل للأجنة، مع انخفاض استخدام الهرمونات بنسبة 21 %، كما تضمنت الأبحاث نظاماً روبوتياً لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك دون مواد كيميائية، ومنصة لتعليم الروبوتات عبر الإنترنت مقابل دولار واحد شهرياً، وتقنيات لتوليد الكهرباء من طاقة الأمواج للمجتمعات الساحلية.

وقال تاديو بالدايني كارافيري، المدير العام لبرنامج «ابتكارات للبشرية»، إن المنصة تستفيد من شبكة دولية من الأكاديميين والباحثين لدراسة التحديات التي تواجه المجتمعات والحكومات والمؤسسات، وتطوير حلول تتماشى مع أولويات دبي ومؤسساتها الكبرى.

ومن المقرر نشر الأوراق البحثية التي عُرضت خلال المؤتمر مطلع عام 2027 في إصدار يحمل رقماً دولياً معيارياً للكتاب ومدرجاً في قواعد الفهرسة العلمية، فيما يفتح البرنامج باب استقبال الملخصات البحثية لدورة العام المقبل في مارس. ويمنح ذلك المبادرة امتداداً يتجاوز أيام المؤتمر، من خلال إتاحة نتائج الأبحاث أمام نطاق أوسع من المؤسسات والجهات المهتمة بتطوير تطبيقاتها.