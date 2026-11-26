

تدعو دبي باركس™ آند ريزورتس العائلات والأصدقاء إلى الاستمتاع بموسم الشتاء الحافل بالمغامرات والتجارب الترفيهية، مع إطلاق عرضها الحصري «الجمعة المذهلة»، الذي يستمر لمدة 24 ساعة فقط يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، ويتيح للضيوف فرصة زيارة متنزهاتها الترفيهية بنحو نصف سعر التذكرة الاعتيادي.

ويمكن للضيوف، على مدار يوم واحد فقط، شراء تذكرة دخول إلى متنزه ترفيهي من اختيارهم مقابل 149 درهماً بدلاً من 295 درهماً، والاستمتاع بيوم كامل في أحد المتنزهات الترفيهية الأربعة: «موشنجيت™ دبي، ريال مدريد وورلد، ليجولاند دبي، حديقة ليجولاند المائية».