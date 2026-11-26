

كشفت شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، الرائدة في تقديم الحلول العقارية المبتكرة في دبي، ومقرها دبي، عن مشروعها السكني الجديد «ريف 995» في «مجمع دبي لاند السكني»، بقيمة استثمارية تبلغ 400 مليون درهم، ويُعد المشروع المبنى السادس عالمياً، الذي يضم شرفات ريف المغمورة المكيفة خارجياً الحاصلة على براءة اختراع عالمية، ويشتمل على مركز متخصص بالعافية وطول العمر ومول، في تجسيد لنهج الشركة في توظيف الابتكار لتطوير مجتمعات سكنية، ترتقي بجودة الحياة وتجربة سكن فاخرة ومبتكرة، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأخير من عام 2028.

وقال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري الفاخر: «نواصل من خلال مشروع «ريف 995» التزامنا بتقديم تصاميم مبتكرة، تضع صحة الإنسان ورفاهيته في صميم تجربة السكن الفاخر، ويعكس الجمع بين الحدائق المستوحاة من الطراز الفرنسي، وتقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع للتبريد الخارجي والمرافق المخصصة للعافية وطول العمر، وقيمنا القائمة على الابتكار، والارتقاء بتجربة الحياة اليومية».