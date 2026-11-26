أعلنت شركة «إكويتاتيفا دبي المحدودة» («إكويتاتيفا»)، التي تدير صندوق «الإمارات ريت» (CEIC) («الإمارات ريت» أو «ريت»)، عن عزم الصندوق توزيع أرباح مرحلية عن الربع الثالث بقيمة 7.25 ملايين دولار أمريكي، بما يعادل 0.022716 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد.

ويعكس هذا التوزيع استمرار التزام الصندوق بتوفير عوائد منتظمة للمستثمرين، مدعوماً بأدائه التشغيلي القوي، وارتفاع معدلات الإشغال، ونهجه المنضبط في الإدارة المالية، وبذلك يصل إجمالي التوزيعات منذ شهر يونيو 2026 إلى 27.25 مليون دولار أمريكي.

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا» دبي: «يسرنا الإعلان عن عزمنا توزيع أرباح ربع سنوية، وذلك في إطار مواصلة ترسيخ نهج مستدام لتوفير عوائد منتظمة للمساهمين، ويعكس هذا التوزيع تحسن الوضع المالي للصندوق، وقدرته القوية على توليد التدفقات النقدية، فضلاً عن ثقتنا بالأداء الأساسي لمحفظتنا الاستثمارية، وقدرتها على الصمود، وسنواصل التركيز على الحفاظ على متانة الأسس التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمستثمرينا».

ومن المتوقع صرف توزيعات الأرباح الربعية، التي تم الإعلان عنها نقداً في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، وذلك للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي «الإمارات ريت» حتى تاريخ 17 ديسمبر 2026، كما حظي الأداء الأخير لصندوق «الإمارات ريت» بتقدير مهم من القطاع، إذ فاز هذا الأسبوع بجائزة «التميز في الاستثمار العقاري» (Real Estate Investment Excellence Award) ضمن جوائز MEA للاستثمار 2026، وأشادت لجنة التحكيم بعمليات إعادة الهيكلة المالية، وتعزيز الأداء التشغيلي، وعوائد المساهمين التي حققها الصندوق.

وتسلم الجائزة سيلفان فيوجو، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إكويتاتيفا، وتيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة إكويتاتيفا «دبي».