أكد الدكتور مايك دينغ، المدير العام لشركة «ABSee Technologies» الصينية، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها بوصفها منصة دولية استراتيجية لربط الأعمال والأسواق بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة، وبيئة الأعمال، التي تدعم الابتكار التكنولوجي والشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

وقال دينغ، في حوار مع مجلة «Le Diplomate Média»، إن جاذبية الإمارات للشركات الصينية لا تقتصر على موقعها الجغرافي، بل تمتد إلى منظومة اقتصادية وتجارية متكاملة، تتيح فرصاً واسعة للتوسع في قطاعات خدمات الطاقة والمعدات الذكية والفحص الصناعي، وصيانة البنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والحلول الهندسية.

وأوضح أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التكامل بين القدرات التكنولوجية والصناعية الصينية والطموحات الإماراتية لتطوير الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تمتلك خبرات متراكمة في الهندسة والتصنيع وإدارة سلاسل الإمداد وتحويل الابتكارات التقنية إلى تطبيقات تجارية، في حين توفر الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والشركاء الدوليين، إلى جانب بيئة أعمال تشجع الاستثمار والتعاون العالمي.

وشدد على أن الإمارات والصين تمثلان شريكين اقتصاديين متكاملين، وليستا بيئتين متنافستين للأعمال، مؤكداً أن بناء علاقات اقتصادية مستدامة يتطلب تعاوناً دولياً قائماً على المصالح المشتركة، وتحقيق المنافع المتبادلة، ودعم التنمية المحلية في الأسواق التي تعمل فيها الشركات.

واستعرض دينغ تجربته المهنية في الإمارات، التي بدأت عام 2010، عندما تولى منصب المدير العام لعمليات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في خدمات حقول النفط بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أشرف على تطوير أعمالها الإقليمية، وتقديم خدمات هندسية لعدد من كبرى شركات الطاقة، من بينها خدمات تنظيف خزانات النفط، وتحفيز الآبار لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وأشار إلى أن هذه التجربة عززت قناعته بأن دور الإمارات يتجاوز كونها مركزاً رئيسياً لإنتاج الطاقة، ليشمل استقطاب الشركات العالمية والتكنولوجيا ورؤوس الأموال والكفاءات المتخصصة، فضلاً عن توفير بيئة منفتحة على التعاون الدولي، واستكشاف التقنيات الحديثة، ونماذج الأعمال المبتكرة.

وأضاف أن السوق الإماراتية توفر لرواد الأعمال والشركات الصينية فرصة توظيف قدراتهم الهندسية والتصنيعية في تلبية احتياجات الأسواق الدولية ومتطلبات التنمية في المنطقة، لافتاً إلى أن نجاح التوسع الخارجي لا يعتمد على الإمكانات التقنية وحدها، بل يتطلب أيضاً بناء شراكات محلية موثوقة، وفهماً دقيقاً للأطر التنظيمية وثقافة الأعمال في الأسواق المستهدفة.

وأعرب دينغ عن تطلعه إلى الإسهام في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين، مستنداً إلى ما تمتلكه الصين من قدرات في البحث العلمي والتصنيع والهندسة، وما توفره الإمارات من انفتاح على الأسواق العالمية، ورؤية تنموية طموحة.

وأكد أن الجمع بين الخبرات الصناعية والتكنولوجية الصينية والموقع الاقتصادي والانفتاح التجاري الإماراتي يمكن أن يفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة، ويدعم بناء شراكات طويلة الأمد، تسهم في تطوير الأعمال، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين الأسواق الإقليمية والدولية.