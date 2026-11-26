كشف مؤشر تفاعل العملاء في دولة الإمارات لعام 2026، الصادر عن «إس إيه بي إنجيجمنت كلاود / SAP Engagement Cloud»، عن تحول لافت في سلوكيات الشراء لدى المستهلكين، إذ أظهرت نتائج المؤشر أن نحو نصف المستهلكين في الدولة (47 %) استخدموا بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات الشراء وتنفيذها نيابة عنهم عند التعامل مع العلامات التجارية، وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع إصدار شركة «إس إيه بي» للنسخة السادسة من تقريرها السنوي لمؤشر ولاء العملاء، الذي يستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي على سلوكيات الشراء لدى المستهلكين، ومدى ولائهم للعلامات التجارية.

واستطلعت الدراسة العالمية الجديدة آراء 10,002 مستهلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهونغ كونغ، وكشفت أن ثلث المشاركين (33 %) باتوا يثقون بأدوات المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم. في المقابل أظهرت النتائج أن 30 % من المستهلكين قد تخلوا عن علامات تجارية كانوا يدينون لها بالولاء، بسبب طريقة استخدامها للذكاء الاصطناعي، وترتفع هذه النسبة إلى 45 % بين أفراد الجيل «زد».

وفي هذا السياق قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لدى شركة «إس إيه بي» في الإمارات: «أصبح المستهلكون في دولة الإمارات أكثر تقبلاً للدور الفاعل، الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في عمليات التسوق، إلا أن ثقتهم بهذه التقنية ليست أمراً مسلماً به، فمع تطور دور الذكاء الاصطناعي من مجرد تقديم توصيات بشأن المنتجات إلى اتخاذ إجراءات نيابة عن العملاء بات من الضروري أن تتحلى العلامات التجارية بالشفافية بشأن آليات استخدام هذه التقنية، وأن تضمن اعتمادها على بيانات موثوقة، وفي إطار رؤية «إس إيه بي» للمؤسسات ذاتية التشغيل يمكن للذكاء الاصطناعي تولي المزيد من المهام، مع إبقاء زمام التحكم والقرار بيد الإنسان».

وكشف مؤشر ولاء العملاء أيضاً أن ازدياد ولاء 60 % من المستهلكين للعلامات التجارية، التي تجعلهم يشعرون بالتقدير والاهتمام على المستوى الشخصي، وأظهرت النتائج أن المستهلكين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التسوق يتمتعون بمستويات أعلى من الولاء للعلامات التجارية، حيث أكد 78 % منهم ولاءهم لهذه العلامات، مقارنة بنسبة 69 % بين المستهلكين بشكل عام.

وتحظى التجارب المصممة وفق التفضيلات الشخصية بأهمية كبيرة لدى المستهلكين في دولة الإمارات، حيث أظهرت نتائج مؤشر تفاعل العملاء في الدولة أن 70 % منهم يقدرون التوصيات المتعلقة بالمنتجات والمصممة وفق اهتماماتهم وتفضيلاتهم، فيما أعرب 69 % عن تقديرهم للمحتوى، الذي يلبي تفضيلاتهم الشخصية بدرجة عالية.

وكشفت أبحاث «إس إيه بي» أيضاً عن تراجع تأثير المكافآت والمزايا التقليدية في تعزيز ولاء العملاء للعلامات التجارية، حيث انخفضت للمرة الأولى منذ إطلاق مؤشر ولاء العملاء قبل ست سنوات نسبة الولاء المدفوع بهذه الحوافز إلى أقل من 40 %، وتسلط هذه النتائج الضوء على الأهمية المتزايدة للتجارب المصممة وفق التفضيلات والاحتياجات الفردية في كسب ولاء العملاء، في ظل الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق أكدت شركة «أفانتشا تي / AVANTCHA Tea»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتعد من عملاء «إس إيه بي إنجيجمنت كلاود»، أن الحوكمة الفعالة والإشراف البشري يمثلان ركيزتين أساسيتين للاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل رحلة العميل.

في هذا الصدد قال كريم العلايلي، رئيس قسم التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات في شركة «أفانتشا تي»: «تعتمد فعالية التكنولوجيا على كفاءة الأشخاص الذين يستخدمونها في أعمالهم اليومية، وتعد التجربة والتعلم المستمر أساس التطور والنمو، ولا يمكن تحقيق التقدم المنشود دون وجود حوكمة سليمة للعلامة التجارية وكوادر مؤهلة، ومن خلال هذه المقومات يمكن توجيه وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج، وتقديم تجارب استثنائية للذواقة من محبي شرب الشاي».

ومن المقرر أن تشارك «إس إيه بي إنجيجمنت كلاود» في ندوة إلكترونية مرتقبة، بالتعاون مع «مارتك فايب»، تتناول ولاء العملاء في دولة الإمارات، ونتائج مؤشر ولاء العملاء لعام 2026.

وأجرت شركة «أوبينيون ماترز» الدراسة الخاصة بمؤشر ولاء العملاء لعام 2026، وشملت استطلاع آراء 10,002 مستهلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهونغ كونغ، خلال الفترة من 7 إلى 22 يوليو 2026، أما الدراسة الخاصة بمؤشر تفاعل العملاء في دولة الإمارات فقد أجرتها شركة «أوبينيوم» في وقت سابق، وشملت 1,000 مشارك، و600 من كبار صناع القرار في الدولة.