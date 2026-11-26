

تستعد دبي لاستضافة الدورة السادسة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2026»، خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر المقبل، بمشاركة قيادات قطاع التكنولوجيا وصنّاع السياسات والمستثمرين والمبتكرين من 120 دولة، وأكثر من 6 آلاف جهة عارضة، وما يزيد على 10 آلاف علامة تجارية متخصصة في التكنولوجيا، وسط اكتمال حجز 46 قاعة عرض، وفقاً للجهة المنظمة.

ويشهد المعرض استعراض سيارة الأجرة الجوية الكهربائية التابعة لشركة «جوبي أفييشن» الأمريكية، التي تستعد لإطلاق خدماتها في دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، إلى جانب تجارب سيارات الأجرة ذاتية القيادة من «مرسيدس-بنز».

وتستهل الدورة فعالياتها بعقد «قمة جيتكس» في 7 ديسمبر، بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «إعادة صياغة المشهد العالمي 2027 - برؤية جديدة»، فيما تتواصل فعاليات المعرض، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر في مقره الجديد بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بالتزامن مع معرض «إكسباند نورث ستار» المتخصص في الشركات الناشئة والاستثمار، الذي يقام من 8 إلى 10 ديسمبر.

ويناقش المعرض الأولويات العالمية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها السيادة الرقمية، والأطر التنظيمية، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ومستقبل البنية التحتية الذكية، إلى جانب التحولات في توجهات رأس المال والاستثمار والقدرات التنافسية للاقتصادات العالمية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي للرئيس في شركة «inD»، الجهة المنظمة للمعرض: «إن الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية، وإعادة تشكيل الاقتصادات، بالتزامن مع تنامي النقاشات حول الثقة والأخلاقيات والسيادة والأمن والبنية التحتية والطاقة، مشيرة إلى أن دورة العام الجاري تجمع أصحاب الرؤى والتوجهات المختلفة لاستكشاف الخيارات الاستراتيجية المستقبلية، وتعزيز الالتزام بالتقدم التكنولوجي المسؤول».

ويشارك أكثر من 500 متحدث وخبير في البرنامج الممتد على مدار خمسة أيام، لمناقشة التحولات في أسواق الذكاء الاصطناعي، ونمو الاقتصاد القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطورات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والابتكارات في علوم الحياة وإطالة العمر الصحي.

وتضم قائمة أبرز المتحدثين في القمة مارك غانزي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال بريدج» المتخصصة في إدارة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، ونينا شيك، الخبيرة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي السيادي، ومؤسسة «تامانغ فنتشرز»، وآن نويبرغر، الشريكة العامة، ورئيسة الشؤون العالمية في شركة «أندريسن هورويتز»، وغاري ماركوس، الأستاذ الفخري في جامعة نيويورك.

ويستعرض المعرض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الروبوتات والتنقل الذكي والحوسبة، ومراكز البيانات، بمشاركة شركات عالمية متخصصة، من بينها «يونيتري» و«بودو روبوتيكس» و«يو بي تك».

ويأتي ذلك في ظل نمو الشحنات العالمية من الروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 300 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، لتتجاوز 22 ألف وحدة، وفقاً لشركة «كاونتربوينت» للأبحاث.

ويسلط المعرض الضوء على الفرص الاستثمارية في البنية التحتية لمراكز البيانات، التي تُقدّر الاستثمارات العالمية اللازمة لتطويرها بنحو 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب التحولات التكنولوجية في قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يُتوقع أن يصل حجم سوقه إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2032، فيما تشير التقديرات التي أوردتها الجهة المنظمة إلى وصول حجم سوق إطالة العمر الصحي إلى 610 مليارات دولار بحلول عام 2030.

الشركات الناشئة

ويستقطب المعرض مجموعة من الشركات الناشئة، التي تصل تقييماتها الإجمالية إلى 76 مليار دولار، من بينها شركة «ليغورا»«السويدية، المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للخدمات القانونية، التي بلغ تقييمها 8.8 مليارات دولار، وشركة «فاست داتا»، التي تدعم تسعة من أكبر عشرة مختبرات للذكاء الاصطناعي عالمياً، وشركة «نيكست ثينك» السويسرية، التي توفر حلولاً لتحسين أداء 30 مليون جهاز لدى أكثر من 1300 مؤسسة حول العالم.

وتشارك في المعرض كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، من بينها «أمازون ويب سيرفيسز» و«إي آند» و«جي 42» و«غوغل» و«هواوي» و«آي بي إم» و«لينوفو» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، لاستعراض حلولها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص الاستثمار، وإطلاق المشاريع، وتعزيز الشراكات الدولية.

وأكد شكري عيد، المدير العام لشركة «آي بي إم» في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان، أهمية تعزيز المرونة المؤسسية والسيادة الرقمية، بما يتيح للمؤسسات توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، مع ضمان استمرارية العمليات الحيوية والقدرة على التكيف مع المتغيرات، والحد من الاعتماد على تقنية أو منصة أو مزود خدمات واحد.

وتعكس المشاركة الدولية في دورة العام الجاري مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار والاستثمار، إذ يستقطب المعرض جهات عارضة من 31 دولة أوروبية، مع توسع الأجنحة الوطنية لكل من إيطاليا وقبرص واليونان والبرازيل وكولومبيا، إلى جانب مشاركة جهات من أستراليا ونيوزيلندا.

وتشارك كندا للمرة الأولى بجناح وطني ضمن معرض «إكسباند نورث ستار»، إلى جانب شركات ناشئة من سورينام وتايلاند وأوزبكستان.

وأكد داليبور بالوس، مدير المعارض التجارية في مجلس الصناعة والتجارة الألماني الإماراتي، أن دبي تجمع بين الاستثمارات الطموحة في قطاع التكنولوجيا وبيئة أعمال تتمتع بشبكة واسعة من العلاقات الدولية، مشيراً إلى دور المعرض في بناء الشراكات وتطوير العلاقات التجارية المستدامة.

من جانبها أكدت تاتيانا رييرا، المديرة العامة لمكتب الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار «أبيكس برازيل» في دبي، أن الإمارة تشكل بوابة للابتكارات البرازيلية نحو الأسواق العالمية، وتسهم في تعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية بين البرازيل ومنطقة الخليج.