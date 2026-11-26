

أصدرت شركة «بلاك روك» تقريراً جديداً، يدعو إلى تطوير أسواق رأس مال أكثر عمقاً وتنوعاً وترابطاً مع الأسواق العالمية، بما يسهم في دفع المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً حيوياً للابتكار في أسواق رأس المال، بدعم من منظومتها المالية الدولية المتنامية، وتطوّر أطرها التنظيمية، والتزامها بالتنويع الاقتصادي.

ويستعرض التقرير، الذي يحمل عنوان «تمويل المرحلة المقبلة: تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي»، سبل استفادة المنطقة من ثرواتها السيادية الكبيرة لتطوير منظومات استثمارية محلية أقوى، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية، واستقطاب تدفقات مستدامة من رؤوس الأموال الدولية.

وتوقع التقرير وصول حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وتجاوز أصول صناديق الثروة السيادية 7 تريليونات دولار، تتمتع المنطقة بمقومات قوية لتمويل برامج التحول الاقتصادي الطموحة.

ويحدد التقرير خمس أولويات رئيسية للمنطقة، تشمل حشد المدخرات المحلية طويلة الأجل، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية للأسواق ومستويات السيولة، واستقطاب رؤوس الأموال الدولية، وتحسين الترابط بين الأسواق عبر الحدود.

ويسلط تقرير «بلاك روك» الضوء على الفرص المتاحة أمام دولة الإمارات للبناء على هذا التقدم، من خلال تشجيع الادخار طويل الأجل، وتوسيع قاعدة المشاركة في الاستثمار، وتعزيز تكوين رأس المال المحلي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لربط المستثمرين المحليين بالفرص الاستثمارية العالمية.



تعزيز الروابط

وقال ديكسيت جوشي، المدير العام لقطاع التكنولوجيا والحلول الاستشارية والأصول الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «بلاك روك»: «رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها مركزاً مالياً عالمياً حيوياً ومتنامي الأهمية، وتتمثل الفرصة المقبلة في البناء على هذه المكانة من خلال تعزيز الروابط بين مدخرات الأسر ورؤوس الأموال المؤسسية والاستثمارات المنتجة».

وأضاف: «لا يقتصر دور أسواق رأس المال القوية على تمويل النمو الاقتصادي، بل يشمل أيضاً إتاحة الفرص أمام الأفراد للمشاركة في هذا النمو، وتعزيز أمنهم المالي على المدى الطويل، ومن خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للأسواق والابتكار، وتوثيق الترابط مع الأسواق العالمية، يمكن لدولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية، بالتوازي مع دعم طموحاتها الاقتصادية طويلة الأجل».



تقدم ملحوظ

وقال كاشف رياض، رئيس استشارات الأسواق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في شركة «بلاك روك»: «يتيح التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية فرصاً واعدة لأسواق رأس المال، للاضطلاع بدور أشمل في تمويل النمو. وقد أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في تطوير منظومتها المالية، فيما تتركز أولويات المرحلة المقبلة على تعزيز عمق الأسواق ومستويات السيولة والترابط، بما يدعم طموحاتها طويلة الأجل».

وأضاف: «من خلال توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العامة والخاصة، ومواصلة استقطاب رؤوس الأموال الدولية، تستطيع المملكة تطوير نظام مالي أكثر تنوعاً ومرونة، وسيكون لذلك دور محوري في دعم رؤية السعودية 2030، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وضمان استفادة شرائح أوسع من المجتمع من ثمار التحول الاقتصادي».



تحولات مهمة

وشهدت المملكة العربية السعودية تحولات مهمة، أسهمت في توسيع نطاق وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواقها، ودعم تطوير منتجات استثمارية جديدة، وتعزيز البنية التحتية لأسواقها المالية، ومع مواصلة المملكة تطوير قطاعها الخاص وتنفيذ برامجها الاستثمارية الوطنية الكبرى يمكن لتطوير أسواق رأس المال المحلية أن يسهم في تنويع مصادر التمويل، ودعم نمو الشركات، واستقطاب الاستثمارات الدولية طويلة الأجل.

ومن خلال توفير فرص أوسع وأكثر سهولة للأفراد للادخار والاستثمار تستطيع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مساعدة الأسر على تعزيز أمنها المالي، بالتوازي مع توسيع قاعدة رؤوس الأموال المحلية المتاحة لتمويل الشركات ومشاريع البنية التحتية، وأولويات التنمية الوطنية.

ويسلط التقرير الضوء على دور برامج الادخار المرتبطة بالعمل، وصناديق الاستثمار المتنوعة، والصناديق المتداولة في البورصة، والمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في توسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية، كما يؤكد أهمية الأطر التنظيمية الفعالة، وحماية المستثمرين، والثقافة المالية، وتطوير بنية تحتية قوية ومرنة للأسواق، في ترسيخ الثقة، وتشجيع الاستثمار على المدى الطويل.



تقدم متكامل

ويخلص تقرير «بلاك روك» إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي ستعتمد على تحقيق تقدم متكامل في منظومات الادخار، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية للأسواق، وتعزيز الترابط مع الأسواق الدولية.

وستواصل صناديق الثروة السيادية أداء دور محوري في هذا المسار، إلا أن تنمية الأسواق المحلية، وتوسيع مشاركة المستثمرين الدوليين على المدى الطويل سيكتسبان أهمية متزايدة في تمويل الطموحات الاقتصادية للمنطقة، ومن خلال تعزيز الربط بين مصادر رأس المال المختلفة وتوظيفها بصورة أكثر كفاءة تستطيع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي دعم الابتكار، وتوفير فرص جديدة للشركات والمستثمرين، وإرساء أسس أكثر مرونة واستدامة للنمو على المدى الطويل.