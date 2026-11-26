

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين في دبي، خلال هذا العام، بمشاركة عدد من الوكلاء الضريبيين، وعدد من المسؤولين بالهيئة في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وتعريفهم بآخر المستجدات في الساحة الضريبية.

وأكدت الهيئة، خلال الملتقى، أهمية الدور الذي يضطلع به الوكلاء الضريبيون المعتمدون في المساهمة في دعم الخاضعين للضريبة، ومساندتهم للامتثال للتشريعات الضريبية بسلاسة وكفاءة ودقة، مشيرة إلى أهمية مواصلة التطوير المهني المستمر للوكلاء الضريبيين، ومواكبة المستجدات الإجرائية والتشريعية الضريبية حتى يتمكن كل وكيل ضريبي من تأدية دوره ومهامه بالدقة والمعايير المطلوبة، لضمان تقديم كامل الدعم للخاضعين للضريبة، وفق أفضل الممارسات المهنية.

واستعرض ممثلو الهيئة، خلال الملتقى، سلسلة من المحاور الضريبية الحيوية، شملت الإطار التنظيمي للوكلاء الضريبيين، ومتطلبات التطوير المهني المستمر والمستجدات والتشريعات الضريبية، إلى جانب مستجدات الامتثال الضريبي، وأبرز الملاحظات التي رصدتها الهيئة فيما يتعلق بآلية تحقيق الامتثال الضريبي في جميع أنواع الضرائب المطبقة، كما شهد الملتقى تقديم عرض من جهاز الإمارات للمحاسبة والنيابة العامة تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الرقابة المالية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وحماية المال العام، بالإضافة إلى التعريف بدور الجهات الرقابية والقضائية في مكافحة الفساد.



حلقة وصل

وذكر عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «نحرص على إشراك الوكلاء الضريبيين، والتواصل معهم مباشرة، ليبقوا على اطلاع بآخر المستجدات والتطورات والتشريعات المتعلقة بالضرائب كونهم يمثلون حلقة وصل أساسية بين الهيئة والخاضعين للضريبة، إذ يسهمون بشكل أساسي في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي».

وأكد، خلال الملتقى، أهمية التزام الوكلاء الضريبيين المعتمدين بالسلوكيات الأخلاقية والمهنية في تطبيق أفضل المعايير المهنية، لما لذلك من دور في الارتقاء بهذه المهنة، وترسيخ ثقافة الشفافية الضريبية والمساءلة، ما يعزز من ثقة قطاعات الأعمال بالنظام الضريبي في الدولة.