

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الخميس، مدعومة بأداء أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 % إلى 634.94 نقطة بحلول ⁠الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، وارتفعت معظم المؤشرات بالقارة أيضاً.

وفي السوق قدمت أسهم البنوك الكبرى الدفعة الأكبر، إذ ارتفع سهم ‌دويتشه بنك وسهم ستاندرد تشارترد 3 % و2.5 % على الترتيب.

وزادت أسهم شركات التكنولوجيا ‌نحو اثنين في المئة، وحل سهما سويتيك ‌وإنفينيون تكنولوجيز بين الأفضل أداء، إذ ‌صعد كل منهما ‌نحو 4 %.

وقاد القطاعان موجة البيع، الأربعاء، والتي ​دفعت المؤشر ستوكس ‌600 للانخفاض ​بأكثر من 1 %، ⁠وسط قلق المستثمرين من التضخم الأمريكي، وارتفاع أسعار الفائدة، وعودة الغموض بشأن التجارة وآفاق ​النمو ⁠المدفوع ⁠بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وتحسنت الثقة، الخميس، مع شعور المستثمرين بالارتياح إزاء مؤشرات على أن ⁠الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة قد تكون أقل حدة مما كان يخشى، إذ من المرجح أن تحدد الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي عند سقف 15 %، الذي اتفق عليه الجانبان العام الماضي.

وبالنسبة للأسهم الفردية ارتفع ​سهم بابكوك 5.8 % بعد أن وقعت بريطانيا عقداً بقيمة ثمانية مليارات جنيه استرليني مع الشركة الدفاعية لتطوير منشآتها الخاصة بالغواصات ​النووية.