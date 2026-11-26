ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الخميس، مدعومة بأداء أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 % إلى 634.94 نقطة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، وارتفعت معظم المؤشرات بالقارة أيضاً.
وفي السوق قدمت أسهم البنوك الكبرى الدفعة الأكبر، إذ ارتفع سهم دويتشه بنك وسهم ستاندرد تشارترد 3 % و2.5 % على الترتيب.
وزادت أسهم شركات التكنولوجيا نحو اثنين في المئة، وحل سهما سويتيك وإنفينيون تكنولوجيز بين الأفضل أداء، إذ صعد كل منهما نحو 4 %.
وقاد القطاعان موجة البيع، الأربعاء، والتي دفعت المؤشر ستوكس 600 للانخفاض بأكثر من 1 %، وسط قلق المستثمرين من التضخم الأمريكي، وارتفاع أسعار الفائدة، وعودة الغموض بشأن التجارة وآفاق النمو المدفوع بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وتحسنت الثقة، الخميس، مع شعور المستثمرين بالارتياح إزاء مؤشرات على أن الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة قد تكون أقل حدة مما كان يخشى، إذ من المرجح أن تحدد الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي عند سقف 15 %، الذي اتفق عليه الجانبان العام الماضي.
وبالنسبة للأسهم الفردية ارتفع سهم بابكوك 5.8 % بعد أن وقعت بريطانيا عقداً بقيمة ثمانية مليارات جنيه استرليني مع الشركة الدفاعية لتطوير منشآتها الخاصة بالغواصات النووية.