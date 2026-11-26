



تساوت نسبة المتسوقين الذين يعتزمون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في اختيار مشترياتهم هذا الموسم مع نسبة من ينوون طلب المشورة من العائلة أو الأصدقاء، عند 39% لكل منهما، وفق استطلاع أجرته شركة «هاريس إكس» بتكليف من «أمازون»، وشمل 1,010 مشاركين في الإمارات. وأفاد 79% من المشاركين بأنهم باتوا يقارنون الأسعار بين المواقع الإلكترونية أكثر من السابق قبل اتخاذ قرار الشراء.

وقال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في حديث إلى «البيان»، إن كثيراً من المتسوقين يدخلون موسم التخفيضات وفي أذهانهم منتجات حددوها مسبقاً، ثم ينتظرون سعراً يناسبهم. وأشار إلى أن 85% من المشاركين أبدوا ميلاً أكبر إلى التسوق خلال فترات التخفيضات هذا الموسم، فيما قال 75% إنهم يقضون وقتاً أطول في قراءة تقييمات المشترين أو التحقق من مواصفات المنتجات.

المستلزمات اليومية بعد الأزياء

ويتوقع 41% من المشاركين أن يتجاوز إنفاقهم هذا الموسم ما أنفقوه في الموسم نفسه من العام الماضي، ويعتزم 41% آخرون الإبقاء على مستوى إنفاق مماثل. في المقابل، قال 59% إنهم يشترون عدداً أقل من المنتجات غير الأساسية. ويرى مارتينيلي أن هذه النتائج تعكس تغيراً في أولويات الشراء، إذ يعيد المتسوقون النظر في ما يضعونه في سلالهم حتى حين يعتزمون الحفاظ على ميزانياتهم أو زيادتها.

وحلّت المستلزمات اليومية في المرتبة الثانية بعد الأزياء بين الفئات التي يقبل عليها المشاركون خلال التخفيضات الموسمية. وقال 55% إنهم يشترون عادةً في هذه الفترات سلعاً مثل المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية ومستلزمات التنظيف.

سجل الأسعار قبل الشراء

وأوضح مارتينيلي أن المتسوقين يستطيعون، للمرة الأولى خلال موسم «الجمعة البيضاء» على منصة «أمازون» في الإمارات، استخدام النسخة التجريبية من مساعد «أليكسا للتسوق» لمقارنة مواصفات المنتجات والاطلاع على سجل أسعارها لفترة تصل إلى عام. ويتيح ذلك للمشتري مراجعة السعر المعروض خلال التخفيضات، التي تمتد من 19 إلى 30 نوفمبر، ومقارنته بما كان عليه في الأشهر السابقة.

وتدخل سهولة إرجاع المنتج أيضاً في حسابات المشترين، إذ قال 86% من المشاركين إن سهولة الإرجاع وجودة خدمة العملاء تعززان شعورهم بالأمان عند التسوق عبر الإنترنت. وتوقع مارتينيلي أن يتسع استخدام المساعدات الذكية في البحث والمقارنة، بالتوازي مع توسع خدمات التوصيل السريع لتشمل مزيداً من مشتريات الأسر اليومية، ولا سيما الأغذية والمستلزمات الأساسية.

وتتوقع منطقة «إي زي دبي» اللوجستية أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 67.2 مليار درهم بحلول 2030، وأن تتجاوز حصة المبيعات عبر الإنترنت 20% من إجمالي مبيعات التجزئة في الدولة بحلول ذلك العام.

وأجرت «هاريس إكس» الاستطلاع عبر الإنترنت بين 7 و19 أكتوبر 2026 ضمن دراسة شملت 25 دولة. وضمت العينة في الإمارات أشخاصاً شاركوا طوعاً وكانوا قد تسوقوا عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع.