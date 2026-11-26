

صعدت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، الخميس، بدعم إقبال المستثمرين على ​شراء أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها كيوكسيا وأدفانتست.

وأغلق المؤشر نيكاي، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، التعاملات مرتفعاً 0.9 % عند 57499.16 نقطة، مقلصاً مكاسبه التي تجاوزت 2 % في وقت سابق من الجلسة، وهوى المؤشر إلى 56502.97 نقطة، الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوى له في 7 أشهر، والذي سجله، يوم الجمعة، عند 56436.65 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 % إلى 3750.40 نقطة.

وقفز سهم شركة صناعة ‌الرقائق كيوكسيا هولدنجز 12.6 %، ليكون أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي، من حيث النسبة المئوية، وهوى السهم بأكثر من 14 %، الأربعاء، ملامساً أدنى مستوى له في نحو 8 أشهر.

وارتفع سهم سوفت بنك جروب، المستثمرة في الشركات ‌الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 7.3 % بعد أن هبط بنحو 15 %، الأربعاء، إلى أضعف مستوياته منذ يوليو ​من العام ‌الماضي.

وصعد سهم أدفانتست، ​المتخصصة في معدات اختبار الرقائق ⁠وصاحبة الوزن الكبير على المؤشر 4.6 %، وأسهم بحوالي 234 نقطة من إجمالي مكاسب نيكاي البالغة 488 نقطة، ليكون أكبر مساهم ​في ارتفاع المؤشر.

وقال ⁠واتارو أكياما، ⁠المحلل لدى نومورا للأوراق المالية: «من المهم إدراك أن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المرجح أن تواصل التحرك صعوداً وهبوطاً، مع عودة ⁠المستثمرين للشراء عند التراجعات ثم استئناف البيع بعد تعافي الأسعار إلى حد معين».

وأضاف: «المخاوف بشأن استدامة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تتبدد بعد».

وشهد المؤشر نيكاي تقلبات حادة هذا الأسبوع وسط اضطرابات في قيادة «إنفيديا»، الشركة الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ​في وقت سابق من الشهر إلى إبطاء تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكسب المؤشر 3.9 %، يوم الثلاثاء، بعد تراجعه 5.1 % يوم الجمعة.