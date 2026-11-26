

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرتي تفاهم مع كل من وزارة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأمانة السياحة والبيئة والرياضة في جمهورية الأرجنتين، بهدف تعزيز التعاون السياحي وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وتبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع السياحي.

وقع المذكرتين معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كل من معالي حناتو موسى موساوا، وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، ومعالي دانيال سيولي، وزير السياحة والبيئة والرياضة في الأرجنتين. وجاء توقيع المذكرتين على هامش أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي استضافتها أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وفي هذا السياق، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز تعاونها السياحي مع مختلف دول العالم، وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية مع الأسواق السياحية الواعدة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، مشيراً إلى أن توقيع المذكرتين يعكس حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا والأرجنتين، والاستفادة من الفرص والإمكانات التي تزخر بها أسواقهما السياحية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تنويع التجارب والمنتجات السياحية المستدامة، ويعزز مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية وإسهام التعاون الدولي في نمو قطاعي السياحة والضيافة.

نيجيريا

وتهدف مذكرة التفاهم مع جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، من خلال تبادل زيارات المسؤولين والخبراء والزيارات الدراسية، وتبادل المعلومات والإحصاءات والمواد الترويجية، والمشاركة في المعارض والفعاليات السياحية، بما يعزز التواصل والفرص التنموية بين الشعبين والثقافتين. كما تشمل مجالات التعاون تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما وكالات السفر والفنادق وشركات الطيران، وتطوير التسويق السياحي المشترك، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية السياحية وسياحة الشواطئ والرحلات البحرية والفنادق وتشغيل الرحلات السياحية، إلى جانب تنظيم الندوات للمستثمرين. وتتضمن المذكرة التعاون في التدريب وبناء القدرات، بما يشمل تدريب المسؤولين والعاملين في قطاع الضيافة وإدارة السياحة، فضلاً عن الترويج المشترك للتراث الثقافي ومنتجات الاقتصاد الإبداعي والأصول الثقافية.

الأرجنتين

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الإمارات والأرجنتين، تعزيز التعاون الثنائي في تطوير القطاع السياحي واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، إلى جانب الترويج المتبادل للوجهات السياحية من خلال تبادل المعلومات والمواد الترويجية، والتخطيط للأنشطة المشتركة والمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية. وتشمل مجالات التعاون تطوير السياحة الريفية والثقافية وسياحة فن الطهي والتجارب القائمة على الطبيعة والسياحة البحرية، وتبادل زيارات الخبراء وأفضل الممارسات والتجارب، وتنظيم ورش العمل والندوات المتخصصة. كما تركز المذكرة على توظيف الابتكار التكنولوجي في القطاع السياحي، وتعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنظومات الابتكار، وتنفيذ البحوث التطبيقية، واستكشاف فرص التعاون في ريادة الأعمال والتدريب وتطوير الحلول التكنولوجية.