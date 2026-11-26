



بحثت غرف دبي مع معالي فرانسوا - فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دبي وكندا، واستكشاف فرص تطوير الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وبمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرف دبي، تناول الاجتماع، الذي عقد في مقر غرف دبي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دبي وكندا، وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، بما يسهم في تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة لنمو الأعمال.

ويأتي الاجتماع إثر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، وحرص غرف دبي على تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من هذه الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز حركة التجارة وتدفقات الاستثمار المتبادلة، كما شهدت العلاقات الثنائية خطوة نوعية عام 2025 تجسدت بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين الإمارات وكندا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوفير بيئة محفزة لتدفقات الاستثمارات المتبادلة، وتطوير شراكات استثمارية استراتيجية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتدعم توجهات البلدين نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتطوير قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية، بما يسهم في دعم نمو الأعمال، وتسهيل وصول الشركات إلى الفرص الواعدة في كلا السوقين.

شراكات تجارية

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تمثل كندا شريكاً اقتصادياً مهماً لدبي، وتتيح الإمكانات المتكاملة لكلا الطرفين فرصاً واسعة لتطوير شراكات تجارية واستثمارية، تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ونركز على الانتقال بالعلاقات بين مجتمعي الأعمال في دبي وكندا إلى مستويات أكثر تنوعاً وتكاملاً، من خلال تعزيز الترابط بين منظومات التجارة والاستثمار، وتحفيز التعاون في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يساهم في تطوير فرص جديدة للنمو المشترك».

وأضاف معاليه: «تتيح دبي للشركات الكندية منصة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية. ونحرص على تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال الكندي، وتطوير شراكات عملية تدعم توسع الشركات في الاتجاهين، وتحويل الإمكانات الاقتصادية المشتركة إلى فرص استثمارية وتجارية ملموسة، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».

وتشهد العلاقات التجارية بين دبي وكندا نمواً متواصلاً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9.25 مليارات درهم بنمو 8.9 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، فيما انضمت 505 شركات كندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2026، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية شهر سبتمبر إلى 4,707 شركات.

وفي إطار جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا افتتحت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي مكتباً تمثيلياً في مدينة تورنتو الكندية، بهدف دعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال، ومساعدة الشركات الكندية على التوسع في دبي، ودعم الشركات العاملة في الإمارة لاستكشاف فرص النمو في السوق الكندية، وبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود غرف دبي لتعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية، التي تدعم نمو التجارة والاستثمارات، وتسهم في تمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف فرص جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب استقطاب الشركات والاستثمارات الدولية إلى الإمارة.