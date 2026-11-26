

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، تثبيت تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية عند (A) من قبل وكالة فيتش، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية التي تم اعتمادها في يوليو 2026.

ووفقاً لبيان الشركة، يأتي تثبيت التصنيف في إطار المراجعة الدورية السنوية التي تجريها الوكالة، ويعكس استمرار متانة الملف الائتماني لسالك ومرونتها المالية والتشغيلية.

واستندت الوكالة في تصنيفها إلى المكانة الحصرية والاستراتيجية لسالك ضمن منظومة التعرفة المرورية في دبي، وانخفاض مستويات المديونية، فضلاً عن اتفاقية الامتياز الممتدة لمدة 49 عاماً، والتي توفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية على المدى الطويل.

كما أخذت الوكالة في تصنيفها بعين الاعتبار إطار التعرفة الداعم للشركة ونموذج أعمالها منخفض المتطلبات الرأسمالية، حيث تتولى هيئة الطرق والمواصلات مسؤولية تطوير وصيانة شبكة الطرق المرتبطة بالمنظومة، إضافة إلى دور الشركة في دعم إدارة الحركة المرورية في دبي.

وأوضحت الشركة أن النظرة المستقبلية السلبية التي تم اعتمادها في يوليو 2026، تعكس تقييم فيتش للبيئة الجيوسياسية الأوسع وبيئة التشغيل الخارجية، في حين تظل الأسس الائتمانية المستقلة لسالك قوية.

ويأتي حفاظ الشركة على تصنيفها مدعوماً بميزانية قوية ووضع سيولة صحي وتوليد مستدام وقوي للتدفقات النقدية، حيث سجلت سالك خلال عام كامل حتى 30 سبتمبر 2026 نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 2.29 ضعف، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.05 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بهامش تدفقات نقدية حرة بلغ 49.4 %، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة خلال الربع الثالث 494.6 مليون درهم، بهامش بلغ 70.1 %.