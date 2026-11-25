أكدت تيليت أحرضان، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «ليلي» في الإمارات وقطر والكويت، أن الإمارات تمثل محوراً استراتيجياً في خطط الشركة طويلة الأمد بالمنطقة، في ظل ما تتمتع به من منظومة متقدمة، وبيئة داعمة للاستثمار والابتكار، وتوجه متنامٍ نحو تطوير الصناعات الدوائية وعلوم الحياة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل مع الشركاء المحليين لتعزيز القدرات الدوائية، وتوسيع فرص التعاون في البحث العلمي ونقل المعرفة، ودعم وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة بصورة مستدامة.

وقالت إن استراتيجية «ليلي» في أسواق الإمارات وقطر والكويت تقوم على مواءمة أعمالها مع الأولويات الصحية لكل دولة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وتطوير شراكات طويلة الأمد تسهم في بناء منظومة صحية أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المرضى.

وأوضحت أن الشركة تنظر إلى الإمارات بوصفها شريكاً استراتيجياً يمتلك المقومات اللازمة لتحويل الابتكار العلمي إلى نتائج ملموسة، مؤكدة أن نجاح أعمال الشركة لا يُقاس بحجم نشاطها التجاري وحده، وإنما بمدى إسهامها في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز قدرات المنظومة المحلية على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضافت أن التزام «ليلي» بالسوق الإماراتية يتجاوز توفير العلاجات المبتكرة، ليشمل بناء الشراكات وتبادل الخبرات وتطوير القدرات المحلية، بما ينسجم مع طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً متقدماً للابتكار في علوم الحياة. وتشمل المجالات العلاجية التي تركز عليها الشركة صحة القلب والأيض، والأورام، وعلوم الأعصاب، والمناعة، وهي مجالات تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحولات الصحية والديموغرافية التي تشهدها المنطقة.

وحول التعاون الاستراتيجي الذي أعلنته «ليلي» مع «مبادلة بايو»، أوضحت أحرضان أن الشراكة تمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور الشركة طويل الأمد في الإمارات، وتعكس الثقة بالقدرات الصناعية واللوجستية التي تطورها أبوظبي في قطاع الصناعات الدوائية.

وأشارت إلى أن الأهمية الاقتصادية لهذه الشراكة تتجاوز نطاق العمليات التشغيلية، إذ تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر تقريب بعض مراحل تجهيز الأدوية وتوزيعها من الأسواق والمرضى في المنطقة، إلى جانب دعم تطوير القدرات الصناعية المتقدمة وتنمية الكفاءات المحلية.

كما تعزز ارتباط أبوظبي بسلاسل القيمة العالمية في قطاع علوم الحياة، وتدعم جهود الإمارات لتطوير منظومة دوائية أكثر تكاملاً وتنافسية.

وأكدت أن التعاون بين الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية يوفر فرصاً عملية لنقل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات المتخصصة، بما يعزز مساهمة القطاع الدوائي في الاقتصاد القائم على المعرفة.

واعتبرت الشراكة مع «مبادلة بايو» نموذجاً للتكامل بين الخبرات الدولية والإمكانات المحلية، بما يدعم بناء قاعدة صناعية ولوجستية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.