كشف واين شيبرد، المدير العام لمراسي "دبي هاربر"، عن تسجيل الوجهة نحو 184 ألف مرتاد للقوارب والأنشطة البحرية خلال أكتوبر الماضي، بنمو بلغ 53% مقارنة بسبتمبر، فيما سجلت حركة القوارب ما بين 7 و8 آلاف حركة، بزيادة بلغت نحو 11%.

وقال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال فعاليات الدورة الـ32 من معرض دبي العالمي للقوارب، إن "دبي هاربر" تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية ومرافقها السياحية والترفيهية، بما يواكب النمو في أعداد مرتاديها ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لليخوت والسياحة البحرية.

وأضاف أن الجسر البالغ طوله 1.5 كيلومتر، الذي نفذ بالتعاون بين "شمال القابضة" وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويربط شارع الشيخ زايد مباشرة بدبي هاربر، أسهم في تقليص زمن الوصول من فترة تتراوح بين 12 و30 دقيقة إلى ما بين دقيقتين وثلاث دقائق.

وأشار إلى افتتاح مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات خلال العام الجاري، يتألف من طابق أرضي وثمانية طوابق، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 845 مركبة، تشمل مواقف على سطح المبنى، إلى جانب تطوير منظومة التنقل الداخلي وتخصيص نقاط لصعود ونزول مستخدمي عربات النقل.

وأوضح أن الوجهة تواصل توسيع مرافق الضيافة والمطاعم، حيث من المقرر افتتاح مشروع "ذا أنكور" خلال الربع الأول من عام 2027، على مساحة تتجاوز 110 آلاف قدم مربعة موزعة على أربعة طوابق، ويضم مجموعة من المطاعم والمصاعد المخصصة والشرفات المغلقة، إلى جانب مسبح على سطح المبنى يوفر إطلالات على الخليج العربي وأفق دبي.

وأشار إلى افتتاح "هاربر هاوس"، الذي يضم مجموعة من المطاعم ومرافق اللياقة البدنية والخدمات المخصصة لأعضاء المراسي وكبار الزوار، فضلاً عن مساحات لاستضافة الفعاليات المؤسسية والاجتماعية، إلى جانب استمرار تطوير المرافق التجارية والترفيهية في نادي دبي هاربر لليخوت.

وأكد شيبرد أهمية معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يستقطب في دورته الحالية أكثر من 100 يخت، في تعزيز الشراكات بين الشركات والمتخصصين في القطاع البحري، وتبادل الأفكار والخبرات بما يدعم نمو الصناعة وتوجهاتها المستقبلية.

وتضم مراسي دبي هاربر، التابعة لشركة "شمال القابضة"، 705 أرصفة لرسو القوارب واليخوت موزعة على مرسى الخليج ومرسى هاربر، منها 200 رصيف لليخوت الفاخرة التي يزيد طولها على 24 متراً، بما في ذلك رصيفان لليخوت العملاقة التي يزيد طولها على 160 متراً، وتوفر المراسي وصولاً مباشراً إلى مياه الخليج العربي دون قيود على الارتفاع الملاحي.

وتضم الوجهة محطة للرحلات البحرية تتألف من مبنيين مخصصين لاستقبال المسافرين، فيما تقع على مسافة تزيد قليلاً على 30 كيلومتراً من كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

وتحتضن دبي هاربر مجموعة من المشاريع العقارية والسكنية، من بينها "دبي هاربر ريزيدنسز"، و"ذا دبي بيتش إديشن"، الذي يضم أول وحدات سكنية تحمل علامة "إديشن" في الشرق الأوسط، و"داماك باي باي كافالي"، و"دبليو ريزيدنسز"، و"شوبا سي هافن"، إلى جانب مشروع "إعمار بيتشفرونت"، الذي يضم 27 برجاً ونحو 10 آلاف شقة على امتداد واجهة شاطئية بطول 1.5 كيلومتر.

وتضم الوجهة كذلك منطقة القفز المظلي التابعة لـ"سكاي دايف دبي"، التي تتيح للزوار تجربة القفز من ارتفاع 13 ألف قدم، فيما يبلغ طول مدرجها 770 متراً، يمتد منها 550 متراً داخل مياه الخليج العربي، ويعد أحد أطول المدارج من نوعه في الشرق الأوسط.

وحصلت دبي هاربر في عام 2021 على جائزة أفضل مشروع جديد للرحلات البحرية في العالم، ضمن الدورة الأولى لجوائز الرحلات البحرية العالمية، فيما أصبحت مراسيها في عام 2024 أول مرسى عالمياً يحصل على ثلاثة اعتمادات من جمعية موانئ اليخوت في وقت واحد، وهي "المراسي الذهبية الخمس"، و"المرسى النظيف"، و"الجاهزية لاستقبال اليخوت الفاخرة".

وحصدت المراسي في عام 2025 جائزة "المرسى الدولي للعام" من رابطة صناعات المراسي، إلى جانب الجائزة الذهبية للمرسى المتميز وجائزة مشروع الابتكار ضمن جوائز أبوظبي البحرية، فيما حصلت خلال عام 2026 على التصنيف البلاتيني ضمن اعتماد المراسي الذهبية الخمس، فضلاً عن شهادة "آيزو 14001:2015" للإدارة البيئية.

من جانبه، أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن معرض دبي العالمي للقوارب يجسد مسيرة تطور القطاع البحري في الإمارة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مشيراً إلى أن المعرض شهد منذ انطلاقه انتقالات بين عدد من المواقع، وصولاً إلى دبي هاربر التي توفر بيئة متكاملة تجمع بين صناعة اليخوت والاستثمار والسياحة.

وأوضح أن استمرارية تنظيم المعارض والفعاليات الدولية تعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار، وما توفره من مقومات داعمة للنمو والتقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والرياضية.

وكشف حارب عن تجاوز إجمالي أعداد الحضور في عدد من البطولات والفعاليات الرياضية التي استضافتها دبي خلال الأيام الماضية 80 ألف شخص، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس ثقة الجمهور بمكانة الإمارة وجهة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى.

وأشاد بإسهامات الشركات الوطنية، وفي مقدمتها «"جلف كرافت"، في تطوير صناعة اليخوت، وقدرتها على إنتاج يخوت بأحجام متزايدة، مؤكداً أهمية المعرض منصة لاستعراض أحدث إنجازات الصناعة الوطنية.

وتستضيف دبي هاربر معرض دبي العالمي للقوارب خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، ضمن مجموعة من الفعاليات الدولية الرياضية والترفيهية التي تنظمها على مدار العام، بما يعزز ارتباط الإمارة بالبحر ويدعم نمو السياحة البحرية.