شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الإطلاق الرسمي لـ«فيجن بنك»، المصرف الإسلامي المملوك بالكامل لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي، حيث يتخذ المصرف من سوق أبوظبي العالمي مقراً، ويخضع لإشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق.

أُقيم الحفل بحضور جيريمي باريش، رئيس مجلس إدارة «فيجن بنك»، وممثلي مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي، وأعضاء مجلس إدارة المصرف وقياداته، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاعات المصرفية والاستثمارية والتكنولوجيا المالية ومجتمع الأعمال والسلك الدبلوماسي، للاحتفاء بمسيرة المصرف وطموحه إلى تطوير الخدمات المصرفية للشركات في اقتصاد عالمي يزداد ترابطاً.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن شعار الحفل الذي اخترتموه، «رؤية جديدة للعمل المصرفي»، شعار ملائم يأتي في وقته فنحن نعيش في عصر تتقارب فيه الدول والمجتمعات بفعل التجارة والتكنولوجيا والمبادرة الإنسانية، وتتطلع فيه الشركات بصورة متزايدة إلى ما وراء الحدود الوطنية بحثاً عن شركاء وأسواق وفرص جديدة وتضطلع المؤسسات المالية بمسؤولية مهمة في دعم هذا التطور، من خلال تيسير التجارة المشروعة، وتشجيع الاستثمار، وتمكين الشركات من المشاركة بثقة في الاقتصاد العالمي ويتيح التزام «فيجن بنك» بالجمع بين الابتكار الرقمي ومبادئ التمويل الإسلامي فرصة مهمة للإسهام في تطور هذه البيئة الدولية».

وأوضح معاليه أن التمويل الإسلامي يستند إلى مبادئ راسخة وعالمية، تشمل العدالة في المعاملات، والمسؤولية في استخدام الأموال، واحترام الالتزامات التعاقدية، والحرص على رفاه المجتمع وتذكّرنا هذه المبادئ بأن الغاية الأوسع للتمويل هي دعم المشروعات المنتجة، وإيجاد الفرص، والإسهام في ازدهار المجتمع».

وأكد معاليه أن الإمارات تواصل في ظل القيادة الحكيمة والرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً للتمويل والابتكار والتجارة الدولية والاستثمار والفرص الاقتصادية.. وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة على الدوام أهمية بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، يقوم على المعرفة وريادة الأعمال والتعاون المثمر مع العالم».

وأشار معاليه إلى أن سوق أبوظبي العالمي يجسّد هذه التطلعات الوطنية، وقال: «أسهم التزام السوق بأطر تنظيمية سليمة ومعايير دولية، وحرصه على الابتكار المالي، في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً دولياً ويعكس تأسيس «فيجن بنك» في هذه البيئة رؤية قيادته ومبادرتها، ويبرز الفرص التي تتيحها دولة الإمارات للمؤسسات الساعية إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات العاملة في الأسواق الدولية».

وقال معاليه «مع بدء هذه المرحلة الجديدة والمهمة في مسيرة «فيجن بنك»، أتطلع إلى أن تظل 3 مبادئ في صميم عمله أولها الثقة، فالنجاح المستدام لأي مؤسسة مالية يعتمد على الثقة التي تكسبها بالنزاهة والشفافية والإدارة المسؤولة لمصالح عملائها وثانيها إتاحة الفرص، إذ تؤدي المؤسسات المالية دوراً مهماً في تمكين رواد الأعمال، ودعم المشروعات المنتجة، ومساعدة الشركات الواعدة على تحقيق طموحاتها».

وأضاف معاليه: «ونحن نحتفي بعام الأسرة في الإمارات، نستذكر المكانة المهمة في حياتنا الاقتصادية للشركات التي تؤسسها الأسر وتواصل دعمها وإن مساندة طموحات هذه الشركات ومساعدتها على إيجاد فرص للأجيال المقبلة إسهام في مسيرة التنمية الوطنية».

وأوضح أن المبدأ الثالث هو الاستثمار في الإنسان وسيؤدي الابتكار التكنولوجي دوراً أساسياً في رسم مستقبل العمل المصرفي، وتكتسب المؤسسة المالية سمعتها بالنزاهة وحسن التقدير والسلوك المسؤول وثقة من تخدمهم وتتجسّد هذه السمعة في العلاقات الإنسانية التي تبنيها مع عملائها وشركائها.

وقال: «أتطلع إلى أن يتيح «فيجن بنك» فرصاً حقيقية للكفاءات الإماراتية الشابة لتطوير قدراتها، وتولّي مواقع المسؤولية، والإسهام في رسم مستقبل هذا القطاع المهم».

وأضاف: «نحتفي اليوم بإنجاز جيريمي باريش وزملائه، وبداية فصل جديد في جهودهم لبناء مؤسسة ذات قيمة مستدامة وأتطلع إلى نجاح «فيجن بنك»، وإلى أن يكسب ثقة من يخدمهم، ويسهم في دعم المشروعات المنتجة والتعاون الدولي، وفي استمرار ازدهار أبوظبي ودولة الإمارات ويسرّني أن أعلن، بعون الله وبركته، وبدعم هذا الجمع الكريم، الإطلاق الرسمي لـ«فيجن بنك». شكراً لكم، مع أطيب تمنياتي لكم جميعاً».

واستعرض «فيجن بنك» خلال الحفل رؤيته التي تحمل شعار «خدمات مصرفية للأعمال بلا حدود»، ورسالته الرامية إلى تيسير الأعمال والمعاملات المالية عبر الحدود.

وأكدت المناقشات أهمية تطوير الخدمات المصرفية لتصبح أكثر ذكاءً واستجابةً لاحتياجات الشركات، مع اتساع نطاق أعمالها دولياً وزيادة اعتمادها على التقنيات الرقمية وترابطها عبر الأسواق.

وقال محمد الحسن وبانكاج غوبتا، الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان المشاركان لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي: «يعكس «فيجن بنك» قناعة المجموعة بأن مستقبل الخدمات المصرفية للشركات ستشكّله مؤسسات تجمع بين الثقة والانضباط اللذين يوفرهما العمل المصرفي الخاضع للرقابة، وبين التكنولوجيا والقدرة على الربط بين الأسواق والفهم العميق لكيفية عمل الشركات فيها.. ويمثّل إطلاق المصرف رسمياً محطة مهمة في استراتيجيتنا طويلة الأمد للخدمات المالية، وفي سعينا إلى بناء منصات متمايزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تنمو بالتوازي مع الشركات والمستثمرين الذين تخدمهم».

وقال جيريمي باريش، رئيس مجلس إدارة «فيجن بنك»: «تتجاوز أعمال الشركات اليوم الحدود، وينبغي أن تواكب علاقاتها المصرفية هذا الامتداد فالشركات تدير رؤوس أموالها وعملياتها وخطط نموها في أسواق متعددة، وتحتاج إلى شركاء مصرفيين يجمعون بين القدرات الرقمية الحديثة والفهم العميق لاحتياجات أعمالها وقد تأسس «فيجن بنك» انطلاقاً من هذا الطموح، بهدف تقديم خدمات مصرفية أبسط وأكثر ترابطاً واستجابةً لاحتياجات الشركات التي نخدمها».

وقال فيفيك بيلانيا، الرئيس التنفيذي لـ«فيجن بنك»: "يتحدد الجيل المقبل من الخدمات المصرفية للشركات بقدرة المصارف على الربط بذكاء بين التكنولوجيا ورأس المال واحتياجات العملاء ونركّز في «فيجن بنك» على بناء القدرات والشراكات والبنية التحتية الرقمية التي تدعم الشركات في نموها وتوسّعها عبر الأسواق ومشاركتها في اقتصاد عالمي يزداد ترابطاً ويمثّل هذا الإطلاق محطة مهمة وبداية مسيرة ستغيّر الطريقة التي تدعم بها المصارف الجيل الجديد من الشركات العالمية والتجارة المترابطة عبر الأسواق».