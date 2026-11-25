افتتحت شركة «تشاينا سيكيوريتيز» (China Securities)، التي تدير أصولاً تتجاوز 74.93 مليار دولار، مكتبها رسمياً في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور المؤسسات المالية الصينية في دبي، وتدعم تدفقات الاستثمار المتبادل بين أسواق رأس المال في الصين والشرق الأوسط، وتكرس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمارات العابرة للحدود.

وجاء افتتاح المكتب في 24 نوفمبر 2026، بعد حصول الشركة في وقت سابق من العام الجاري على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تمارس في مركز دبي المالي العالمي أو منه، بما يتيح لها توسيع نطاق أعمالها في المنطقة والاستفادة من البنية التشريعية والتنظيمية والمالية التي يوفرها المركز.

وشهد مراسم الافتتاح عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وزينغ تشي، نائبة رئيس مجموعة سيتيك الصينية، وليو تشنغ، رئيس مجلس إدارة «تشاينا سيكيوريتيز»، وأو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ويمثل انضمام الشركة إضافة جديدة إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن أكبر خمسة مصارف صينية في الإمارات، ويعزز تجمع المؤسسات المالية الصينية الرائدة في الدولة، بما يدعم توسع العلاقات المصرفية والاستثمارية بين الإمارات والصين.

وتعتزم الشركة توظيف موقع دبي الاستراتيجي الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، باعتباره منصة لتوطيد الروابط بين أسواق رأس المال الصينية وأسواق الشرق الأوسط، وتوسيع خدماتها العابرة للحدود في المنطقة. كما تعمل على تطوير قدراتها المحلية وزيادة عدد موظفيها خلال المرحلة المقبلة، لمواكبة النمو المتوقع في أعمالها الإقليمية وتوسيع قاعدة العملاء.

وتستند خطط التوسع إلى قاعدة أعمال واسعة في السوق الصينية، إذ تقدم «تشاينا سيكيوريتيز» خدمات الوساطة في الأوراق المالية لأكثر من 17.1 مليون عميل، ويبلغ إجمالي عدد موظفيها 12,646 موظفاً حتى 30 يونيو 2026، ما يمنحها قاعدة تشغيلية وخبرات واسعة لدعم حضورها الدولي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن انضمام الشركة يعزز تنوع المنظومة المالية للمركز ويفتح آفاقاً أوسع لربط الشركات والمستثمرين الصينيين بأسواق رأس المال الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الشركة ستستفيد من موقع دبي لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتسهيل تدفقات الاستثمار المتبادلة وتعزيز الروابط المالية بين الصين والمنطقة.

وأكدت زينغ تشي، نائبة رئيس مجموعة سيتيك الصينية، أن قوة العلاقات بين الصين والإمارات وتنامي تدفقات الاستثمار بين البلدين يوفران فرصاً واسعة لتعميق التعاون المالي، مشددة على أهمية تعزيز الحضور الدولي للرنمينبي، وتوسيع أنشطة الاستثمار والتمويل العابرة للحدود، وتوطيد الترابط بين أسواق رأس المال، بالاستفادة من القدرات المالية والصناعية المتكاملة للمجموعة.

من جانبه، قال ليو تشنغ، رئيس مجلس إدارة «تشاينا سيكيوريتيز»، إن افتتاح المكتب يمثل محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي للشركة واستجابة للطلب المتنامي على الخدمات الاستثمارية العابرة للحدود، موضحاً أن الشركة تستهدف دعم الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق العالمية، وتوفير فرص للمستثمرين في الشرق الأوسط للوصول إلى الأسواق الصينية.

وتعتزم الشركة تقديم خدمات متكاملة تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وأدوات الدخل الثابت والمشتقات المالية والبحوث، بما يعزز قدرتها على توفير حلول التمويل والاستثمار للشركات والمستثمرين، وبناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الإقليمية.

ويأتي افتتاح المكتب في سياق تنامي التعاون المالي بين الإمارات والصين، ويعزز دور دبي في جذب المؤسسات المالية العالمية وربط رؤوس الأموال والأسواق. كما تستهدف «تشاينا سيكيوريتيز» الاستفادة من شبكة مجموعة سيتيك وعلاقاتها الدولية لدعم توسع الشركات الصينية في الشرق الأوسط، واستقطاب الاستثمارات من المنطقة إلى الصين، والمساهمة في مسارات التعاون بما يعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.