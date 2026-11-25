

كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي 8 من المشاركين في برنامج «لأننا نهتم»، تقديراً لمقترحاتهم التطويرية، التي تسهم في تحسين الخدمات والمرافق، وتعزيز تجربة السفر عبر مطار الشارقة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إشراك المتعاملين في تطوير خدماتها، والاستفادة من آرائهم واحتياجاتهم.

شملت المقترحات التطويرية عدداً من المبادرات المبتكرة، حيث أسهمت في تحسين تجربة المسافرين، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، بما يعكس دور البرنامج في تحويل ملاحظات المسافرين إلى فرص لتحسين وتطوير الخدمات، والارتقاء بجودتها.

وجرى التكريم بحضور عدد من مسؤولي الهيئة، حيث كرّم الدكتور أحمد حسن الحمودي، مدير إدارة عمليات المبنى في هيئة مطار الشارقة الدولي، الفائزين الذين حصلوا على تذاكر سفر مجانية مقدمة من شركة «العربية للطيران»، الراعي الرئيسي للبرنامج.

وأكد الدكتور أحمد حسن الحمودي أن مشاركة المسافرين آرائهم ومقترحاتهم تمثل ركيزة أساسية في جهودنا للارتقاء بجودة الخدمات، ونحرص على الاستفادة من هذه المشاركات في تطوير تجربة أكثر سلاسة وراحة في مختلف مراحل رحلة السفر».

ويواصل برنامج «لأننا نهتم...»، الذي أطلقته الهيئة عام 2009، دوره في استقبال آراء المتعاملين ومقترحاتهم، ودعم التحسين المستمر للخدمات المقدمة في مطار الشارقة.