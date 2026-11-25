

كرّمت مالية دبي نخبة من شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والشركات المورّدة، تقديرًا لإسهاماتهم في نجاح برنامج المشتريات الحكومية المشتركة (تشارُك)، وذلك خلال حفل أقامته تحت شعار «شركاء النجاح»، بحضور مسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات المشاركة في البرنامج.

وكشفت مالية دبي خلال الحفل عن تحقيق البرنامج وفورات مالية تراكمية بلغت نحو 491.5 مليون درهم في ستّ سنوات، بمتوسط نسبة وفر قدره 12 %، فيما تجاوزت القيمة التراكمية للمشتريات المنفّذة ضمن البرنامج أربعة مليارات درهم، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2026.



تعزيز التكامل

وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن برنامج «تشارُك» يجسّد نهج حكومة دبي في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوظيف الموارد والإمكانات المشتركة لتحقيق مستويات الكفاءة المنشودة في إدارة المال العام، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها البرنامج تعكس نجاح الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ومجتمع المورّدين.

وقال معاليه إن تطوير منظومة المشتريات الحكومية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع القيمة المتحققة من الموارد المالية الحكومية.

وأضاف: «أثبت برنامج تشارُك أن توحيد الجهود والاستفادة من القوة الشرائية المشتركة يحققان نتائج مالية وتشغيلية ملموسة، ويفتحان آفاقًا أوسع للتعاون والابتكار. ونحرص في مالية دبي على مواصلة تطوير هذه المنظومة بما يواكب أولويات حكومة دبي، ويدعم استدامة مواردها وقدرتها على تقديم خدمات حكومية عالية الكفاءة».

واحتفى الحفل بالشراكات التي أسهمت في تطوير منظومة المشتريات الحكومية في دبي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوحيد الجهود والخبرات للاستفادة من القوة الشرائية المشتركة للجهات الحكومية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ويرسّخ مبادئ الكفاءة والجودة والشفافية في إدارة المشتريات.



نتائج ملموسة

من جانبه، أوضح حامد عبدالغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، أن برنامج «تشارُك» نجح في توسعة نطاق خدماته ليشمل 78 جهة حكومية، ويوفر أكثر من 7,500 صنف ضمن 27 فئة شرائية فعّالة، مدعومة بـ 137 اتفاقية إطارية مشتركة، أسهمت في توحيد معايير الشراء وتبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال العوضي في كلمته الافتتاحية أمام الحفل، إن برنامج «تشارُك» انطلق من رؤية تستهدف توحيد الجهود، وتعزيز القوة الشرائية للجهات الحكومية، والاستفادة من وفورات الحجم، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها البرنامج «تؤكد كفاءة هذا النموذج، وقدرته على تحقيق قيمة كبيرة من الإنفاق العام، وتوجيه الموارد بما يخدم أولويات حكومة دبي».

وأعرب العوضي عن اعتزازه بالشراكة مع الجهات الحكومية والمورّدين، مقدّرًا دورهم في تحقيق النتائج المذكورة. وأضاف: «أسهم»تشارُك«في تسريع عمليات الشراء، ليصل متوسط مدة إصدار أمر الشراء إلى نحو يومين ونصف، بفضل التكامل بين الأنظمة الحكومية والمورّدين، بما يمكّن الجهات الحكومية من تلبية احتياجاتها بفاعلية وسرعة. ويعكس تكريمهم اليوم إيماننا بأن النجاح المستدام يقوم على التعاون والثقة المتبادلة والالتزام المشترك بتحقيق أفضل النتائج، فعلاقاتنا مع المورّدين شراكات راسخة تشمل التعاون المستمر وتبادل الخبرات والبحث عن فرص للتحسين والابتكار».



تميّز عالمي

وتُوّجت إنجازات برنامج «تشارُك» بحصوله في يونيو 2026 على تصنيف خمس نجوم ضمن المسابقة الدولية لأفضل الممارسات العالمية، التي نظمها مركز أبحاث التميز المؤسسي، تقديرًا لتميّزه في مجال المشتريات المشتركة.

ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي حققته مالية دبي في بناء منظومة متكاملة للمشتريات الحكومية، تقوم على توحيد المعايير والإجراءات، والاستفادة من وفورات الحجم، وتطوير علاقات مستدامة مع المورّدين، بما يرفع كفاءة العمليات ويعزّز القيمة المتحققة من الإنفاق الحكومي.



تكريم شركاء النجاح

وشهد الحفل تكريم دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومؤسسة حكومة دبي الرقمية، تقديرًا لدورهما شريكين استراتيجيين في دعم برنامج «تشارُك» وتعزيز تكامل العمل الحكومي.

كذلك كرّمت مالية دبي ثماني جهات حكومية اضطلعت بدور المشتري الرئيس في البرنامج، وأسهمت بخبراتها في إدارة فئات المشتريات المشتركة، وهي القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وجمارك دبي، ودبي الصحية، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وشمل التكريم أيضًا 30 شركة مورّدة أسهمت في نجاح البرنامج خلال عام 2026، تقديرًا لالتزامها بجودة المنتجات والخدمات وموثوقية التوريد، ولدورها في تلبية احتياجات الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة منظومة المشتريات المشتركة.

واختُتم الحفل بتكريم فريق عمل «تشارُك» في قطاع الخدمات المشتركة بمالية دبي، تقديرًا لجهوده في إدارة البرنامج وتطويره، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والمورّدين، والإسهام في تحقيق مستهدفاته.

ويواصل برنامج «تشارُك» تطوير منظومة المشتريات الحكومية المشتركة، وتوسعة مجالات التعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التوريد، من خلال تبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، بما يعزّز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويرسّخ نموذجًا متقدمًا للشراكة والتكامل في العمل الحكومي بدبي.