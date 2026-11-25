تحت رعاية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، تنطلق الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يومي 30 و31 يناير 2027 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت شعار «همة وطن»، احتفاءً بعقد من دعم رواد الأعمال، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، تنطلق من الشارقة إلى الأسواق العالمية.

ويعكس شعار الدورة الجديدة، القيم التي شكلت ركائز مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وفي مقدمها العزيمة والتكاتف والجرأة في استشراف المستقبل، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وهي قيم تتقاطع مع جوهر العمل الريادي القائم على الابتكار والمثابرة والتكيف مع المتغيرات، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الفضول والرغبة في الاكتشاف والإبداع وتجاوز المألوف، تمثل محركات أساسية للإنجاز، مشيرة إلى أن أعظم النجاحات بدأت برؤية مستقبل مختلف، ثم تحولت إلى واقع بفضل الشجاعة والإرادة والاستثمار في الإمكانات البشرية.

وأضافت سموها أن الطموح والمثابرة والانفتاح على الفرص وتكاتف الجهود، كانت من ركائز تجربة دولة الإمارات التنموية، وأن الشارقة انطلقت من الإيمان بهذه القيم لتطوير بيئة داعمة لأصحاب الأفكار والمشاريع. وأوضحت أن شعار «همة وطن» يجسد هذه الروح، ويحتفي بالعزيمة التي تجعل من كل نجاح دافعاً لمواصلة التقدم وبلوغ آفاق أوسع.



عقد من بناء المنظومة

وعلى مدى تسع دورات، تطور المهرجان من ملتقى لتبادل الأفكار والإلهام، إلى منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاعات الأعمال، ومختلف أطراف المنظومة الريادية، مع توسيع برامجه، لتشمل فرص التمويل والاستثمار، وعرض المشاريع الناشئة، والابتكار والاستدامة والاقتصاد الإبداعي.

وقالت نجلاء المدفع نائب رئيس «شراع»، إن طموح المركز عند إطلاق المهرجان قبل عشرة أعوام، لم يقتصر على مساعدة رواد الأعمال في تأسيس مشاريع ناجحة، بل امتد إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع. وأشارت إلى أن المنظومة شهدت تطورات ملموسة، من بينها انتقال رواد أعمال ناجحين إلى الاستثمار في الشركات الناشئة وتوجيه جيل جديد، إلى جانب توجه الشباب نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في الشركات الناشئة.

وأضافت أن نجاح المنظومة يقاس بقدرتها على تحويل إنجازات كل جيل إلى نقطة انطلاق للجيل التالي، مؤكدة أن «شراع» يتطلع مع دخول المهرجان عقده الثاني إلى ترسيخ ريادة الأعمال ركيزةً من ركائز اقتصاد الشارقة، ومكوناً أصيلاً من هويتها التنموية.



أولوية للنمو والفرص التجارية

وتتزامن الدورة العاشرة مع تنفيذ استراتيجية «شراع» حتى عام 2030، التي تركز على دعم تأسيس الشركات وتطويرها، وتوسيع فرص وصولها التجاري إلى الأسواق، وتعزيز أثرها الاقتصادي القابل للقياس. وفي هذا الإطار، يعمل المركز على تعزيز الدور العملي للمهرجان، من خلال توسيع فرص التواصل المباشر بين رواد الأعمال والمستثمرين والعملاء والشركاء، بما يدعم بناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتوسيع نطاق الأعمال.

وقالت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ «شراع»، إن اللقاءات التي يوفرها المهرجان، يمكن أن تفتح أمام الشركات الناشئة مسارات جديدة للنمو، سواء عبر الوصول إلى أول عميل، أو التواصل مع مستثمر أو بناء شبكة علاقات تتيح دخول أسواق جديدة، مؤكدة أن القيمة الحقيقية تكمن في قدرة رواد الأعمال على تحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة.



أكثر من 60 ألف مشارك

واستقطب المهرجان خلال دوراته التسع الماضية، أكثر من 60 ألف مشارك، واستضاف ما يزيد على 1400 متحدث من المنطقة والعالم، كما عرض أكثر من 500 مشروع ناشئ. وشهدت دورته الأخيرة تنظيم أكثر من 250 جلسة، بمشاركة ما يزيد على 300 متحدث، وتسهيل 400 لقاء بين المستثمرين والمؤسسين، إلى جانب توقيع 17 مذكرة تفاهم، من بينها اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون درهم.

وتستند هذه المسيرة إلى منظومة أعمال متنامية في الشارقة، تضم أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط وشركة ناشئة. كما ارتفع عدد سكان الإمارة بنسبة 51 % منذ عام 2015، ليصل إلى 2.13 مليون نسمة، بما يعزز حجم السوق المحلية، ويوسع الفرص أمام الشركات لتطوير خدماتها، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.