

استعرضت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، خلال مشاركتها في قمة اتحاد جمعيات وكلاء الشحن في دول آسيان (AFFA Singapore Summit 2026)، التي استضافتها سنغافورة، المقومات التنافسية للإمارة ودورها في تعزيز الربط التجاري بين الأسواق الآسيوية وأسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا، مستندةً إلى منظومة متكاملة تضم الموانئ البحرية والخدمات الجمركية والمناطق الحرة، وتوفر للشركات الدولية خيارات متنوعة لإدارة عملياتها التجارية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وألقى سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، كلمة تناول خلالها التحولات التي تشهدها التجارة العالمية، وأهمية تطوير منظومات لوجستية قادرة على مواكبة المتغيرات في حركة الشحن، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، مستعرضاً المقومات التي تتمتع بها الشارقة في هذا المجال، وفرص توسيع التعاون التجاري واللوجستي مع الأسواق الآسيوية.

وأوضح أن إمارة الشارقة تمتلك منظومة لوجستية متكاملة تستند إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة موانئها الممتدة على الساحلين الشرقي والغربي، إلى جانب تكامل الخدمات الجمركية والمناطق الحرة وشبكات النقل، بما يوفر للشركات خيارات متنوعة للوصول إلى الأسواق، ويعزز قدرة الإمارة على مواكبة المتطلبات المتغيرة للتجارة الدولية.

واستعرض المزروعي الأهمية الاستراتيجية لميناء خورفكان، الذي يتمتع بموقع مباشر على خليج عُمان والمحيط الهندي، خارج مضيق هرمز، بما يوفر لشركات الملاحة والشحن منفذاً بحرياً إضافياً للوصول إلى أسواق المنطقة، ويعزز خيارات تنويع المسارات التجارية في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن خطط تطوير الميناء تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً، وصولاً إلى 10 ملايين حاوية مستقبلاً، بما يدعم قدرته على استيعاب النمو في حركة التجارة البحرية وخدمة الخطوط الملاحية الدولية.

وأوضح أن المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تمثلان امتداداً لمنظومة الموانئ والخدمات الجمركية، من خلال ما توفرانه من بيئة أعمال ومرافق تدعم أنشطة التصنيع والتجارة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير.

ولفت إلى أن المنطقتين الحرتين تحتضنان أكثر من 15 ألف شركة من نحو 160 دولة، تعمل في قطاعات اقتصادية وصناعية وتجارية متنوعة، مؤكداً أن تكامل المنطقتين مع شبكة الموانئ والخدمات الجمركية يعزز جاذبية الشارقة للاستثمارات الدولية، ويوفر للشركات قاعدة تشغيلية لخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.