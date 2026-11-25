

أعلنت فلاي دبي عن إضافة رحلة يومية ثالثة بين مطار دبي الدولي ومطار دون موينج الدولي في بانكوك اعتباراً من 27 نوفمبر لتوفر خيارات سفر أكثر تنوعاً بين دبي والعاصمة التايلاندية.

وتأتي زيادة عدد الرحلات في أعقاب إطلاق الناقلة لرحلتها اليومية الثانية إلى بانكوك في وقت سابق من شهر نوفمبر، مما يعكس الطلب القوي على هذه الوجهة حيث نقلت فلاي دبي أكثر من 55 ألف مسافر منذ بدء رحلاتها اليومية في يوليو 2026 وهي وجهتها الثانية بعد كرابي.

وقال سودهير سريدهاران، نائب أول الرئيس الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «تبقى تايلاند واحدة من أكثر الوجهات شهرة ضمن شبكتنا، وتُعد بانكوك من بين الوجهات الأسرع نمواً منذ إطلاق رحلاتنا إليها في يوليو.

وتتيح رحلتنا اليومية الثالثة للمسافرين خيارات متنوعة للمسافرين سواء للمغادرة أو في وقت متأخر من الصباح، أو المساء - مما يمنحهم مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم وفقاً لجداولهم الخاصة. كما توفر فلاي دبي للعطلات خيارات ملائمة تجمع بين تجربة مدينة بانكوك النابضة بالحياة وشواطئ كرابي الخلابة في رحلة واحدة، وذلك عبر باقات مريحة تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية في أكثر من 100 وجهة حول العالم».

ومع توسع فلاي دبي في تايلاند يصل إجمالي رحلات الناقلة هناك إلى 35 رحلة أسبوعياً، تشمل 21 رحلة إلى بانكوك و14 رحلة إلى كرابي، مما يوفر للمسافرين القادمين من أوروبا وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي خيارات ربط أكثر ملاءمة عبر دبي.

وتشغل فلاي دبي أسطولاً حديثاً من الطائرات حيث يتمتع المسافر براحة فائقة، تشمل مقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة، ومقاعد الدرجة السياحية المصممة هندسياً، وساعات من الترفيه على متن الطائرة، وخيارات طعام عالمية في جميع الدرجات مجاناً. كما تعمل الناقلة حالياً على تزويد أسطولها بخدمات ستارلينك والتي توفر خدمة واي فاي عالية السرعة مجاناً للعملاء.