تتصدر الرحلات والتجارب السياحية قائمة الهدايا الأكثر جاذبية لدى المستهلكين في دولة الإمارات خلال موسم الأعياد ونهاية العام، بنسبة 82%، متقدمة على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي اختارها 73% من المشاركين، في مؤشر إلى تنامي توجه المستهلكين نحو الهدايا المرتبطة بالتجارب والأنشطة بدلاً من المنتجات التقليدية.

وكشفت دراسة أجرتها شركة «فيزا» حول تحولات الإنفاق خلال موسم الأعياد 2026، أن 52% من البالغين في الدولة أصبحوا أكثر ارتياحاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تسوق الهدايا مقارنة بالموسم الماضي، فيما يبدي تسعة من كل عشرة مشاركين انفتاحاً على الاستعانة بهذه التكنولوجيا في عمليات التسوق.

وأظهرت الدراسة، التي نفذتها شركة «مورنينغ كونسلت» وشملت 1050 شخصاً بالغاً في الإمارات خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، أن تفضيلات الهدايا تتنوع بين التجارب والمبالغ النقدية والمنتجات المادية، إذ اختار 29% الحصول على مبالغ نقدية، مقابل 27% يفضلون هدية تتيح لهم خوض تجربة مميزة، فيما اختار 20% الحصول على منتج محدد.

وعلى صعيد الإنفاق، يتوقع 36% من المشاركين زيادة ميزانياتهم المخصصة للهدايا مقارنة بالموسم الماضي، بينما يعتزم 37% الحفاظ على مستويات الإنفاق نفسها. وفي ما يتعلق بتوقيت الشراء، بدأ 41% التسوق بحلول أكتوبر، في حين يفضل 29% الانتظار حتى ديسمبر، مع اتجاه 56% إلى تكثيف البحث عن العروض والتخفيضات خلال العام الماضي.

ويواصل التسوق الإلكتروني تعزيز حضوره في خطط المستهلكين، إذ يتوقع 72% شراء هداياهم عبر قناة رقمية واحدة على الأقل، تشمل منصات التجارة الإلكترونية ومواقع العلامات التجارية وتطبيقات التجزئة ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما يخطط 59% لإجراء مشترياتهم من المتاجر التقليدية، بما يعكس استمرار الجمع بين القنوات الرقمية والمباشرة.

كما يمتد اهتمام المستهلكين إلى الأسواق الخارجية، حيث يتوقع 65% شراء هدية واحدة على الأقل من بائع خارج الدولة. وتتصدر الأسعار التنافسية والتخفيضات دوافع هذا التوجه بنسبة 45%، تليها جودة المنتجات بنسبة 37%، ثم البحث عن سلع غير متوافرة في السوق المحلية بنسبة 29%.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أظهرت النتائج استعداداً أكبر لتفويض المهام المساعدة، حيث أبدى 89% ارتياحهم لاستخدامه في مقارنة الأسعار، و87% في التحقق من توافر المنتجات، و84% في اقتراح أفكار للهدايا. لكن هذا الانفتاح يتراجع عند الانتقال إلى إتمام عمليات الشراء والدفع، إذ وافق 57% على منح وكيل ذكاء اصطناعي هذه الصلاحية، بينما لا تتجاوز نسبة المستعدين للسماح له بإتمام العملية دون موافقة مسبقة 9%.

في المقابل، تظل الحماية من الاحتيال أحد أبرز الاعتبارات خلال موسم التسوق، إذ أفاد 39% من المشاركين بتعرضهم لمحاولات احتيال خلال موسم الأعياد الماضي، فيما واجه 62% نوعاً واحداً على الأقل من ستة أنواع من محاولات الاحتيال التي يُشتبه في استخدام الذكاء الاصطناعي فيها.

وتصدرت الطلبات الاحتيالية المنتحلة صفة البنوك هذه المحاولات بنسبة 37%، تلتها الرسائل الاحتيالية المصاغة باستخدام الذكاء الاصطناعي والمتاجر الإلكترونية أو قوائم المنتجات الوهمية بنسبة 36% لكل منهما.

ودفعت هذه المخاطر 86% من المشاركين إلى تغيير سلوكيات التسوق لتعزيز الحماية، حيث فعّل 41% المصادقة الثنائية، وامتنع 38% عن حفظ بيانات الدفع عبر الإنترنت، فيما أصبح 36% يغيرون كلمات المرور بوتيرة أكبر.

وقال ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في الإمارات، إن السفر والتكنولوجيا يستحوذان على اهتمام المستهلكين خلال موسم الهدايا، مع تنامي التسوق عبر الإنترنت والمتاجر، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الحرص على حماية البيانات وعمليات الدفع من الاحتيال.