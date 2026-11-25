90 % من سكان الإمارات يطالبون الشركات بممارسات أعمال مسؤولة

75 % من سكان الإمارات يرون الذكاء الاصطناعي قوة إيجابية للمجتمع

3 % فقط فجوة المصداقية بين الشركات والجمهور في الإمارات مقابل 23 % عالمياً



حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر الأسواق تفاؤلاً بالذكاء الاصطناعي، إذ يرى 75 % من المشاركين في الدولة أن التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا يحمل آثاراً إيجابية على المجتمع، فيما أعرب 80 % عن اعتقادهم بأنها ستجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وراحة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 60 %، بحسب تقرير «مؤشر التأثير 2026: سد فجوة المصداقية»، الصادر عن مجموعة «سيك نيوجيت».

وكشف التقرير، الذي استند إلى دراسة شملت 20.473 مشاركاً في 20 دولة وإقليماً، عن مستويات مرتفعة من الثقة في مستقبل الدولة، حيث يرى 99 % من المشاركين أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بمتوسط عالمي لا يتجاوز 49 %، وبزيادة نقطة مئوية واحدة عن نتائج عام 2025.

وتعكس نتائج الدراسة تفاؤلاً واسعاً بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، إذ يعتقد 75 % من المشاركين في الإمارات أنه سيسهم في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتحسين مخرجات التعليم، فيما يتوقع 70 % أن يؤدي إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية، بما يعكس اتساع التوقعات بشأن دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءة القطاعات الحيوية.

وفي المقابل، لا يغيب الوعي بالمخاطر المصاحبة لهذا التحول، إذ يرى 61 % أن الذكاء الاصطناعي يزيد مخاطر انتهاك الخصوصية والبيانات الشخصية، ويعتقد 60 % أنه قد يؤدي إلى تراجع فرص العمل، بينما يحذر 58 % من دوره المحتمل في تسهيل انتشار الأخبار الزائفة والمضللة.

وعلى صعيد تنظيم هذه التكنولوجيا، أظهر التقرير تأييداً واسعاً لتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية، حيث يرى 80 % أن للحكومات الوطنية دوراً في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مقابل 78 % للشركات المطورة للتقنيات، و66 % للمنظمات الدولية.



وفي مؤشر يعكس ثقة الجمهور بأداء الشركات في الإمارات، أظهرت النتائج أن فجوة المصداقية بين توقعات الجمهور وتقييمه لممارسات الأعمال المسؤولة لا تتجاوز 3 نقاط مئوية، إذ يرى 90 % من المشاركين أهمية التزام الشركات الكبرى بهذه الممارسات، فيما يمنحها 86 % تقييماً مرتفعاً، مقارنة بفجوة عالمية تبلغ 23 نقطة مئوية، حيث تصل نسبة المطالبين بالالتزام إلى 80 % مقابل 56 % فقط يقيّمون أداء الشركات إيجابياً.

كما يرى 73 % من المشاركين أن على الشركات الاستثمار في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، حتى وإن انعكس ذلك على ربحيتها، فيما يؤيد 57 % التصنيع المحلي رغم احتمال ارتفاع تكاليف المنتجات على المستهلكين.

وعلى صعيد الاستدامة، أبدى 91 % نظرة إيجابية تجاه التحول إلى الطاقة المتجددة، بينما يرى 59 % ضرورة إعطاء الشركات الأولوية لخفض الانبعاثات الكربونية، حتى على حساب إبقاء تكاليف المستهلكين منخفضة. وفي المقابل، أعرب 53 % عن قلقهم من الارتفاع المحتمل في تكاليف الطاقة نتيجة هذا التحول.

وأشار التقرير إلى أن تكاليف المعيشة تمثل أولوية لدى سكان الدولة، إذ يرى 69 % أنها مسألة بالغة الأهمية، فيما يعتقد 17 % أن الجهود المبذولة لمعالجتها لا تزال غير كافية.

وقال جون هوبداي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيك نيوجيت الشرق الأوسط»: إن تقدم الإمارات في التفاؤل بالذكاء الاصطناعي يعكس مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، ونجاحها في تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها عملياً في مختلف جوانب الحياة والأعمال. وأضاف أن هذه المؤشرات تمنح الشركات فرصاً واسعة للنمو، لكنها تضع أمامها مسؤولية تقديم منافع ملموسة للمجتمع بالتوازي مع تحقيق النجاح التجاري.

وعالمياً، حذر التقرير من اتساع فجوة المصداقية في ظل تراجع تقييمات التزام الشركات بممارسات الأعمال المسؤولة في القطاعات الـ 25 التي شملتها الدراسة، رغم استمرار ارتفاع توقعات الجمهور.

وأرجع ذلك إلى الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والتوترات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية، مؤكداً أن الثقة باتت ترتبط بصورة أكبر بقدرة الشركات على تقديم قيمة حقيقية للمجتمعات المحلية، وليس الاكتفاء بالخطابات والشعارات المؤسسية.