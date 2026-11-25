

تستعد دبي لاستقبال أسبوع حافل بتجارب التسوق الاستثنائية، مع عودة حملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تقدم أفضل الصفقات، حيث تصل التخفيضات إلى 90 % في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في أنحاء المدينة، في الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر، تزامناً مع عروض «الجمعة البيضاء» العالمية.

ومددت فترة التخفيضات حتى 3 ديسمبر، ما يعني أن العروض ستتواصل خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات، حيث تشمل صفقات مميزة في مجالات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، والهدايا.

وتأتي الفعالية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتتيح للسكان والزوار 7 أيام كاملة من العروض والتخفيضات.

فترة استثنائية

وقال محمد فراس عريقات نائب الرئيس - إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إن تزامن انطلاق حملة 3 أيام من التخفيضات الكبرى مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات، يجعل من هذا الأسبوع فترة استثنائية يترقبها الجميع في دبي. فمن خلال تمديد فترة التخفيضات حتى 3 ديسمبر، يكون بإمكان المتسوقين الاستفادة من هذه الفترة للحصول على أفضل العروض وقضاء الأوقات الممتعة مع العائلة والأصدقاء طوال فترة الاحتفالات».

التسوق الالكتروني

يحظى السكان والزوار من 27 حتى 29 نوفمبر، بفرصة الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين 25% و90% في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة، بالإضافة إلى التسوق الإلكتروني في جميع أنحاء دبي. ويمكن للمتسوقين الحصول على قيمة استثنائية عند شراء منتجات متنوعة تشمل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، والسلع المتعلقة بنمط الحياة، والهدايا، وما يناسب العائلة بشكل عام، لدى مجموعة من أشهر العلامات التجارية في المدينة. كما تقدم مراكز التسوق المشاركة تجربة مميزة للزائرين من خلال تمديد ساعات العمل، وتقديم مكافآت الولاء، وتنظيم فعاليات متنوعة داخل المراكز.

وففي «دبي فستيفال سيتي مول»، سيحصل أعضاء برنامج «بلو» على 5 أضعاف نقاط المكافآت مقابل مشترياتهم طوال الأيام الثلاثة، إلى جانب عروض حصرية في المتاجر المشاركة. ويمكن جمع النقاط ومتابعة الرصيد عبر تطبيق «بلو»، كما سيقوم المول بتمديد ساعات العمل من 10 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل طوال فترة التخفيضات.

أبرز العروض

تتضمن الحملة مجموعة من العروض الجذابة والمبتكرة، حيث تُحوّل علامة «سيلين» التسوق إلى لعبة مع آلة ألعاب على غرار ألعاب الفيديو، متاحة مجاناً. وسوف يحصل كل زائر على فرصة لعب واحدة بعد جمع رمز من موظفي المتجر، وتحتوي كل كبسولة على هدية من «سيلين»، مع عدد محدود من الجوائز القيّمة، التي تشمل حقائب اليد والمنتجات الجلدية الصغيرة.

وبالنسبة للأسعار، تقدم «آن كلاين» جميع منتجاتها بسعر 149 درهماً، وتتيح «باتا» شراء قطعتين مقابل 199 درهماً أو ثلاث قطع مقابل 279 درهماً، في حين تقدم كل من «كول إت سبرينغ» و«كيبلينغ» خصماً بنسبة 50% على جميع المنتجات. وتقدم «أبيركرومبي آند فيتش» خصماً 40% على جميع منتجات المتجر باستثناء العطور وبطاقات الهدايا، فيما توفر «يو إس بولو» خصماً 50% على تصاميم مختارة، مع خصم إضافي 20% على تصاميم محددة، كما تقدم «باوهاوس» و«ماتالان» عرض “اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً«.

وتصل التخفيضات إلى 90% لدى عدد من المتاجر، حيث تقدم»برايسلس«تخفيضات تتراوح بين 55% و90%، و»ذي لابلز فاكتوري«بين 50% و90%، و»الإمارات للبصريات«بين 40% و90%، في حين تصل التخفيضات لدى»رويال بالاس«و»سول ثيرابي«و»في بيرفيومز«إلى 90%.

الألعاب الإلكترونية

وتتوفر خيارات عديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية والراغبين في تجديد منازلهم. حيث تقدم»Geekay«باقات PS5 مع ملحقاتها ابتداءً من 469 درهمًا، وباقات أجهزة الكمبيوتر ابتداءً من 4,499 درهمًا، وعروض»نينتيندو سويتش«ابتداءً من 2,379 درهمًا، مع تخفيضات على ملحقات الألعاب تتراوح بين 25% و80%، وعرض»اشترِ واحدًا واحصل على الثاني مجانًا«على منتجات مختارة.

وتشمل عروض الإلكترونيات المتوفرة في متاجر سامسونج، وإيروس ستور، وهونر، وهواوي، ودريم، غسالة بوش من السلسلة 4 بسعر 1599 درهمًا (بدلاً من 2649 درهمًا)، وثلاجة سامسونج 750 لتر بنظام تبريد مزدوج بسعر 2299 درهمًا (بدلاً من 3149 درهمًا)، وتلفزيون TCL ذكي قياس 75 إنشاً بتقنية 4K QD-Mini LED بسعر 4699 درهمًا(بدلاً من 5699 درهمًا). وفي»أندرغراوند سبورت«يحصل المتسوق على خصم 150 درهماً عند إنفاق 800 درهم، وخصم 200 درهم عند إنفاق 1,000 درهم.

وتقدم»إتش آند إم«تخفيضات بين 30% و70% و»باكسن«بين 30% و50%، في حين تقدم كل من»ريفا«و»ليتشي«و»ساكور براذرز«تخفيضات بين 25% و50%، وتوفر»ليفايز«خصماً بنسبة 40% على جميع المنتجات، وتقدم كل من»كوس«و»هوليستر«و»نشأت لينن«و»هاكيت لندن«خصماً بنسبة 30% على جميع المنتجات.

المستلزمات المنزلية

تقدم بلومر تخفيضات بين 50% و75%، و المتحدة للأثاث«بين 30% و80%. وتوفر كريت آند باريل«تخفيضات من 25% إلى 70%، و إتش آند إم هوم«من 30% إلى 70%، فيما تقدم كل من"ديز" و»بد باگز آند بيوند«و بلومينغديلز هوم تخفيضات تتراوح بين 25% و50%. كما تقدم كينغ كويل«خصماً بنسبة 45% على جميع المنتجات.

وتقدم لونجشامب و نيو بالانس «تخفيضات بين 30% و70%، و لوريبلو بين 25% و75%، و راي بان«بين 25% و50%. وتوفر ناين ويست و بيفرلي هيلز بولو كلوب خصماً بنسبة 40% على جميع المنتجات، و»كول هان«خصماً بنسبة 50% على منتجات مختارة،

وتقدم غاليري لافاييت و داي تو داي تخفيضات تتراوح بين 25% و75%، و بلومينغديلز و ماركس آند سبنسر« بين 25% و50%، فيما توفر برايمارك و جيمشارك تخفيضات تتراوح بين 30% و50%.

الجمال والمجوهرات

يقدم متجر المسرور للمجوهرات«تخفيضات بين 50% و75%، و»العيالي للمجوهرات«بين 25% و60%، و سواروفسكي بين 30% و40%، كما يوفر زين دايموند خصماً 50% على جميع المنتجات، و»باندورا«خصماً بنسبة 25% على منتجات مختارة.

وفي فئة الجمال، تقدم واتسونز تخفيضات تتراوح بين 25% و75%، و»فيسز«بين 25% و70%، فيما توفر» شارلوت تلبوري«خصماً بنسبة 25% على جميع المنتجات، و شيسيدو جينزا طوكيو«خصماً بنسبة 30% على منتجات مختارة.

وتقدم كارترز خصماً بنسبة 50%، إضافة إلى خصم آخر بنسبة 10%، و مونسون تشلدرن«تخفيضات تتراوح بين 30% و70%. و

وبين 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، تستمر عروض التخفيضات الكبرى«في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة، لتتيح للمتسوقين الاستفادة القصوى من عطلة»عيد الاتحاد«.

وتمنح هذه الفترة الإضافية العائلات والزوار فرصة أكبر لاستكشاف العروض، وشراء الهدايا، وتوفير احتياجات العائلة الأساسية، إلى جانب الاستمتاع ببرنامج فعاليات واحتفالات»عيد الاتحاد" المتنوع في دبي.

وبإمكان المتسوقين الذين فاتتهم الأيام الثلاثة الأولى الاستفادة من العروض حتى 3 ديسمبر، سواء كانوا يخططون لشراء الهدايا، أو توفير احتياجات العائلة الأساسية.