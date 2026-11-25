يختتم مركز دبي التجاري العالمي عام 2026 باستضافة 12 معرضاً ومؤتمراً وفعالية ترفيهية مباشرة خلال شهر ديسمبر، ضمن أجندة حافلة تتوزع بين مركز دبي التجاري العالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، ويشهد شهر ديسمبر نقطة تحول مهمة، تتمثل في إقامة معرض «جيتكس جلوبال 2026» للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض، وفيما يلي الأجندة الكاملة للفعاليات:

مهرجان خوان موسيكا

يقدم مهرجان خوان موسيكا، الأول من نوعه، أول ديسمبر (مركز دبي التجاري العالمي)، احتفالاً جديداً بالموسيقى والثقافة الفلبينية، بمشاركة مجموعة من النجوم المرموقين والمواهب الصاعدة في أجواء حافلة بالحيوية، كما يستعرض تنوع المشهد الموسيقي الفلبيني عبر الأجيال والأنماط الفنية المختلفة، من خلال برنامج متواصل من العروض الموسيقية المباشرة.

ورسخ مؤتمر الشرق الأوسط لتطور طب العيون، والذي يقام 3-5 ديسمبر (مركز دبي التجاري العالمي) على مدى أكثر من عقد، مكانته ضمن أبرز المؤتمرات المتخصصة في طب العيون بالمنطقة، بمشاركة أكثر من 4000 طبيب عيون وجراح وخبير في القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويغطي برنامج هذا العام جميع التخصصات الفرعية في طب العيون، مع تركيز خاص على استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير خدمات العناية بصحة العين.

أما معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية فيقام 7-9 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، في النسخة 29، مستعرضاً حلول الإضاءة بتقنية LED وشاشات العرض الرقمية وأنظمة الصوت، والإضاءة الاحترافية، فضلاً عن العروض التوضيحية المباشرة، وإطلاق المنتجات الجديدة.

وتنطلق قمة جيتكس جلوبال 7 ديسمبر (مركز دبي التجاري العالمي)، حيث تجمع قمة جيتكس جلوبال نخبة من قادة التكنولوجيا العالميين والمستثمرين وصنّاع السياسات والقرار في القطاع، ضمن يوم مخصص للحوارات الاستراتيجية رفيعة المستوى حول أبرز التوجهات والفرص والأطر التنظيمية التي ترسم ملامح اقتصادات الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وتستعرض القمة أبرز العوامل المؤثرة في رسم مستقبل التكنولوجيا، بدءاً من حوكمة الذكاء الاصطناعي والسيادة على البيانات، وصولاً إلى البنية التحتية الاستراتيجية والتقنيات الناشئة والاستثمار.

أما «جيتكس جلوبال 2026» فتنطلق بين 8-11 ديسمبر في مركز دبي للمعارض، حيث تُقام النسخة 46 من المعرض الذي يعد أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض، وسط توقعات باستقبال أكثر من 200 ألف زائر من أكثر من 180 دولة، وبمشاركة,800 شركة عارضة وأكثر من 400 جهة حكومية. ويمتد البرنامج على مدى 4 أيام.

ويضم مؤتمرات وورش عمل تفاعلية وفعاليات للتواصل، من أبرزها (GITEX Scale Summit). كما تشهد هذه الدورة المرتقبة الإطلاق الأول لــ «تك كيشن» (TechCation)، وهي مبادرة جديدة تجمع بين التكنولوجيا والترفيه، وتقدم للزوار تجارب متنوعة تمتد إلى ما هو أبعد من قاعات المعرض في أنحاء دبي.

إكسباند نورث ستار

ويقام معرض إكسباند نورث ستار بين 8-10 ديسمبر في مركز دبي للمعارض حيث يستقطب الشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ويتيح لرواد الأعمال وقادة التكنولوجيا والجهات الحكومية والشركات الكبرى فرصاً للتواصل والتعاون.

وتوفر الفعالية منصة متكاملة للشركات الناشئة لاستعراض أفكارها وحلولها المبتكرة والتواصل مع المستثمرين واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية، من خلال المعارض واللقاءات الاستثمارية ومسابقات عرض المشاريع وبرنامج واسع من المؤتمرات.

وتتناول دورة هذا العام مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي ترسم مستقبل ريادة الأعمال والاستثمار، بما في ذلك نمو الشركات الناشئة وتوسعها، ونماذج رأس المال الجديدة، والتقنيات المتقدمة ذات التطبيقات التجارية، مع تخصيص فعاليات للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

ويقام المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة (ABC&MOM) بين 15-17 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي ويعرض في نسخته الرابعة ليقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المتخصصة، بدءاً من ألعاب الأطفال والأثاث وصولاً إلى مستلزمات الأمومة والإكسسوارات، لتلبية احتياجات مختلف مراحل الطفولة المبكرة. وإلى جانب العروض المباشرة للمنتجات، يوفر المعرض فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة بين المتخصصين والعاملين في مختلف مجالات القطاع.

ويقام معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية: 15-17 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي ويُعد أحد أكبر وأبرز المنصات للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة ويقدم أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 27 ألف زائر وما يزيد على 900 علامة تجارية، حيث تستعرض الجيل الجديد من التقنيات الموجهة للمستهلكين، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة التجميل الإلكترونية، وحلول المنازل الذكية، إلى جانب ندوات وورش عمل يقدمها خبراء القطاع.

ويقام معرض المنتجات الصينية من 15-17 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي ويشكل منصة تجارية كبرى للتوريد، تربط آلاف المصنّعين والموردين المعتمدين من الصين بالمشترين والمستوردين والموزعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويغطي المعرض قطاعات رئيسية، منها مواد البناء والمنسوجات والملابس والمنتجات المنزلية والهدايا والأثاث والمفروشات، مع توفير خدمات التوفيق التجاري وفرص التواصل المهني وعقد شراكات جديدة.



وتستقطب بطولة الرقص الرياضي بين 16-20 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، بطولة الرقص الرياضي، التي ينظمها الاتحاد العالمي للرقصات البهلوانية والرقصات الرياضية (WFADS)، الرياضيين والراقصين والمدربين للمشاركة في 3 مسابقات كبرى، هي سلسلة دبي العالمية للرقصات الرياضية، ودبي المفتوحة للبريكينج، وبطولة العالم للروك آند رول البهلواني وأكرو سوينج التابعة للاتحاد. وتستعرض البطولة على مدار 5 أيام أناقة الرقص الرياضي وإبداع رقص البريكينج وحيوية عروض الروك آند رول وأكرو سوينج.

ويحيي الفنان الهندي هاريهاران لايف حفلا موسيقيا مباشراً يوم 18 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي مستعرضاً مجموعة من أشهر أغانيه من أفلام بوليوود وأعماله الموسيقية المعروفة، ويجمع الحفل، الذي تنظمه «سبوتلايت إنترتينمنت» بين الأداء الموسيقي المباشر والعروض السمعية والبصرية، ليقدّم للجمهور تجربة تحتفي بالموسيقى والألحان.

ويقام حفل Shaam-e-Mehfil by Papon يوم 19 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي

ويتضمن أمسية موسيقية مميزة تجمع بين الألحان العذبة والشعر والعروض المباشرة، بمشاركة المغني والملحن الهندي الشهير أنغاراغ ماهانتا، المعروف فنياً باسم بابون. وبمشاركة فرقته الموسيقية، يقدم بابون مجموعة من أغاني بوليوود المحبوبة في أجواء موسيقية دافئة، ليمنح عشاق الموسيقى تجربة استثنائية لا تُنسى.