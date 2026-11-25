تواصل الإمارات والصين تعزيز شراكتهما في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا، عبر توسيع التعاون في المشاريع النوعية وتبادل الخبرات، وترسيخ الروابط بين المؤسسات التعليمية والشركات العاملة في قطاعات الطاقة النظيفة. وفي إطار هذه الشراكة، تحولت مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات إلى منصات للتعلم والتبادل المعرفي، تتيح للشباب الاطلاع على أحدث التقنيات وتطبيقاتها العملية، بما يدعم بناء الكفاءات المستقبلية في الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق، نظمت القنصلية العامة الصينية في دبي، بالتعاون مع شركة «باورتشاينا» (POWERCHINA)، زيارة تعليمية وتفاعلية لطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية من مؤسسات تعليمية إماراتية إلى مشروع «العجبان للطاقة الشمسية» في أبوظبي، للتعرف على تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقات الروبوتات في تركيب الألواح الشمسية.

وأقيمت الفعالية تحت عنوان «معاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً» في 19 نوفمبر، بتنظيم مشترك بين القنصلية العامة الصينية في دبي، والمقر الإقليمي لشركة باورتشاينا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعهد شرق الصين للاستطلاع والتصميم الهندسي، وفريق مشروع «العجبان للطاقة الشمسية» PV3.

وشهدت الفعالية مشاركة القنصل العام الصيني في دبي أو بو قيان، ونائب المدير العام للمقر الإقليمي لشركة باورتشاينا لي جون تشي، والمدير التنفيذي لشركة تطوير مشروع العجبان للطاقة الشمسية PV3 جو هيلو، إلى جانب نحو 200 مشارك من طلبة وأساتذة جامعة الشارقة وجامعة دبي والمدرسة الصينية في دبي، فضلاً عن موظفين صينيين وإماراتيين ومن جنسيات أخرى.

وأكدت أو بو قيان أن التعاون الإماراتي الصيني في مجال الطاقة الجديدة حقق نتائج مثمرة، مشيرة إلى مشاركة الشركات الصينية، بالتعاون مع شركائها الإماراتيين، في تنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة، ومن بينها مشروع العجبان للطاقة الشمسية، الذي تنفذه باورتشاينا، ويشكل نموذجاً متقدماً للتعاون بين البلدين.

وأشارت إلى التطور المتسارع الذي تشهده الروبوتات الصينية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واتساع استخداماتها في مختلف مجالات الحياة والعمل، معربة عن أملها في أن يحافظ شباب البلدين على شغفهم باستكشاف العلوم، ويعززوا التواصل والصداقة بينهم، بما يسهم في دعم التعاون الثنائي في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجي.

من جانبه، قال لي جون تشي إن مشروع العجبان للطاقة الشمسية PV3 شهد توظيف تقنيات ذكية، من بينها الروبوتات المخصصة لتركيب الألواح الشمسية، ما يعكس أحد مخرجات التعاون الإماراتي الصيني في قطاع الطاقة المتجددة. وأكد أهمية الشباب باعتبارهم ركيزة مستقبل التعاون والصداقة بين البلدين، مشيراً إلى تطلع الشركة لتعزيز اهتمام الشباب الإماراتي بقطاع الطاقة النظيفة، وتوسيع مجالات التبادل والتعلم المشترك.

وخاض الطلبة تجربة ميدانية تحت شعار «مهندس ليوم واحد»، حيث تسلموا بطاقات تعريفية خاصة، واطلعوا على المشروع من منظور المهندسين. كما قدمت هونغ لي، ممثلة باورتشاينا في الإمارات، عرضاً حول مبادرات الشركة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، وجهودها في دعم التنمية الخضراء والوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية في الدولة.

وتضمنت الزيارة شروحات قدمها مهندسون من المشروع وفريق تطوير الروبوتات لدى باورتشاينا حول آليات توليد الطاقة الشمسية ومبادئ عمل الروبوتات المستخدمة في تركيب الألواح. وانتقل المشاركون، بعد ارتداء معدات السلامة، إلى موقع الألواح الشمسية لمشاهدة الروبوتات أثناء تنفيذ عمليات التركيب، والتعرف عن قرب على آليات عملها والتفاعل مع العاملين في المشروع.

وأعربت براءة مازن حريري، ممثلة طلبة جامعة الشارقة، عن تقديرها لهذه المبادرة، مؤكدة أنها أتاحت لهم الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي. وأوضحت أن مشاهدة الروبوتات وهي تركب الألواح الشمسية بدقة في موقع المشروع أسهمت في جعل المفاهيم النظرية المرتبطة بالطاقة الجديدة أكثر وضوحاً، وعززت ثقتها بإمكانية العمل مستقبلاً في قطاع الطاقة المتجددة.

وتواصل باورتشاينا جعل مشاريعها الرئيسية في الإمارات كمنصات للتواصل والتبادل المعرفي بين الشباب، امتداداً لأنشطة سابقة شملت تنظيم نشاط تعليمي في مشروع حصيان لتحلية مياه البحر في يناير 2025، واليوم المفتوح في مشروع العجبان للطاقة الشمسية في نوفمبر من العام نفسه.

وتؤكد الشركة استمرارها في توظيف مشاريعها الهندسية جسوراً للتواصل، والشباب روابط لتعزيز الصداقة، عبر التعريف بالتكنولوجيا الصينية والثقافة الصينية، بما يدعم التبادل الإنساني والثقافي بين الإمارات والصين، ويعزز التعاون الثنائي ومبادرة الحزام والطريق.