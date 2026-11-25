تواجه الصناعة الأوروبية ضغوطاً مالية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، واشتداد المنافسة الصينية، ما يضعف قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش أرباحها ويهدد ملايين الوظائف، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام جهود القارة لاستعادة قدرتها التنافسية وتعزيز قاعدتها الصناعية.

وأظهرت بيانات أولية لعام 2026 أعدتها شركة «ماكنزي» للاستشارات أن نحو نصف الشركات الصناعية الأوروبية تعاني ضغوطاً مالية أو أوضاعاً متعثرة، مقارنة بنحو 45 % في عام 2025 و42 % في عام 2024، ما يعكس اتساع نطاق الصعوبات المالية التي تواجه القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة الشركات المصنفة متعثرة مالياً 42 % من إجمالي الشركات المشمولة بالدراسة، فيما واجهت 8 % ضغوطاً مالية، مقابل 50 % احتفظت بأوضاع مالية سليمة.

وقدرت «ماكنزي» أن الشركات التي تعاني ضغوطاً مالية أو مصنفة متعثرة تمثل نحو 3.7 ملايين وظيفة معرضة للخطر، في مؤشر على امتداد تداعيات الأزمة المحتملة إلى سوق العمل، وليس فقط إلى الأداء المالي للشركات.

واستندت الدراسة إلى خمسة مؤشرات مالية تتعلق بالربحية والسيولة ومستويات الديون، وشملت نحو 1200 شركة أوروبية عامة وخاصة، تتجاوز الإيرادات السنوية لكل منها 100 مليون يورو، وتعمل في قطاعات الآلات والسيارات والمعدات الكهربائية والمواد الأساسية.

وتسلط النتائج الضوء على حجم التحديات التي تواجه القاعدة الصناعية الأوروبية، خصوصاً في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الضغوط التنافسية من الشركات الصينية، الأمر الذي يفرض على الشركات إعادة تقييم هياكل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية للحفاظ على قدرتها على المنافسة والاستمرار.