خالد البادي: تطورات محورية يشهدها القطاع بإطلاق منظومة وطنية للتأمين الصحي تتصدر المشهد



انطلقت في دبي، اليوم، فعاليات مؤتمر التأمين الصحي العاشر لعام 2026، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للتأمين بمشاركة أكثر من 170 من القيادات التأمينية والخبراء ومقدمي الرعاية الصحية وإدارات المطالبات من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية، لمناقشة مستقبل القطاع والتحولات الرقمية والتحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، وسبل تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي واستدامتها.

ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، مجموعة من الملفات الرئيسية، تشمل الابتكار المسؤول، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة المطالبات والعمليات التأمينية، وحوكمة البيانات الصحية وحماية الخصوصية والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز الشراكة بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية والجهات التنظيمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وأكد خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر ينعقد في مرحلة مهمة يشهد فيها قطاع التأمين في الدولة تطوراً متسارعاً، مدفوعاً بطموحات وطنية نحو توفير رعاية صحية عالمية المستوى، وتعزيز التركيز على الوقاية والجودة، وتوسيع الإمكانات الرقمية، وضمان استمرار الرعاية الصحية بوصفها منظومة متاحة ومستدامة ومحورها الإنسان.

وأشار إلى أن قطاع التأمين الصحي شهد تطورات محورية تعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة، مدفوعة بتوجهات حكومية واضحة لتعزيز جودة وكفاءة المنظومة الصحية، لافتاً إلى أن إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الطمأنينة والأمان الاجتماعي، وترسيخ صحة الإنسان أولوية وطنية.

وقال البادي: إن التحول الرقمي أصبح من أبرز الاتجاهات التي تتبناها شركات التأمين الصحي، مدفوعاً بالتطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين، مشيراً إلى انعكاس هذه التقنيات على القطاع في الإمارات من خلال تسريع معالجة البيانات وتحسين دقتها، وتعزيز تجربة العملاء، والحد من الاحتيال، وتمكين الشركات من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

وتوقع أن يشهد القطاع المزيد من التطورات الإيجابية خلال 2027 والأعوام المقبلة، سواء في التحول الرقمي والابتكار أم تعزيز الشراكة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليل فترات الانتظار، والحد من الممارسات غير الصحيحة وغير المبررة التي ترفع تكاليف العلاج.

وأضاف أن جلسات المؤتمر تتناول المواءمة التنظيمية واستقرار السوق، والاستدامة والابتكار الرقمي المسؤول، والتعاون بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، فضلاً عن الدور الاستراتيجي للوسطاء ومديري المطالبات من الأطراف الثالثة، بهدف الوصول إلى خطوات عملية تعزز الثقة وترفع الكفاءة وتدعم التوجهات طويلة المدى للدولة في الرعاية الصحية.



نمو السوق

وأكد خبراء مشاركون أن سوق التأمين الصحي في الإمارات يشهد نمواً متسارعاً ونضجاً رقمياً، مدعوماً بالبنية التكنولوجية المتطورة والتشريعات التنظيمية التي تعزز الأتمتة وحوكمة البيانات وحماية المستفيدين.

وقال الدكتور حازم الماضي، الخبير واستشاري التأمين الصحي: إن المؤشرات ترجح تحقيق السوق أداءً ونمواً أفضل خلال 2027 والأعوام المقبلة، مدفوعاً بالاستثمارات في التكنولوجيا الصحية وتقنيات التأمين، والتوسع في الرعاية الرقمية والطب التنبؤي وأتمتة العمليات التشغيلية بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استقطاب الشركات والكفاءات التكنولوجية العالمية، ونمو التأمين المدمج، وارتفاع الوعي المجتمعي بالحلول التأمينية المبتكرة.

ارتفاع الأسعار

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي، أوضح الماضي أن الزيادات ترتبط بعوامل هيكلية وتقنية، تشمل التضخم الطبي محلياً وعالمياً، وارتفاع تكاليف العلاجات البيولوجية والأدوية المبتكرة، والتوسع في استخدام التجهيزات الطبية المتقدمة والروبوتات الجراحية وتقنيات التشخيص الذكي، فضلاً عن ارتفاع معدلات استخدام الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن الزيادات في أسعار وثائق التأمين الصحي خلال 2026 تراوحت بين 8 % و15 %، بحسب الفئات العمرية ونوع التغطية وطبيعة القطاع، سواء الأفراد أم الشركات، متوقعاً استقراراً نسبياً في الأسعار خلال 2027 مع زيادات أكثر اعتدالاً، مدعومة باستخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لضبط التكاليف وتقليل الهدر الطبي وتحسين إدارة المطالبات.

ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف التقنيات والعلاجات الطبية، والمنافسة السعرية التي تضغط على الهوامش الفنية، وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية والتكامل التقني لدى بعض الأطراف، إلى جانب سوء الاستخدام الطبي وتضخيم الفواتير، مؤكداً أن الحلول التكنولوجية باتت أداة رئيسية لرصد هذه الممارسات والحد منها.



الذكاء الاصطناعي والسياحة العلاجية

وأوضح الماضي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي بالإمارات بات متقدماً على المستوى الإقليمي، وانتقل من أدوات مساندة إلى ركيزة تشغيلية تشمل أتمتة الموافقات الطبية المسبقة، والكشف التنبؤي عن الاحتيال وسوء الاستخدام، وتطوير تجربة المستفيدين والاكتتاب الذكي.

وأضاف أن شركات التأمين والمستشفيات تتجه إلى توظيف البنى السحابية والتطبيقات الذكية والأتمتة المتقدمة، وتعزيز الربط الرقمي الآمن لتبادل البيانات، والاستثمار في البيانات الضخمة والأمن السيبراني والشراكات مع شركات التكنولوجيا التأمينية.

وأكد أن خطط التأمين الصحي تتماشى بصورة متنامية مع توجه الدولة لتعزيز السياحة العلاجية، عبر تغطيات متخصصة مرتبطة بالمستشفيات ومراكز التميز، وخدمات الاستشارات الطبية عن بُعد ومتابعة المرضى قبل السفر وبعد العودة، مشيراً إلى فرص تطوير منصات موحدة لحجز العلاج وإصدار وثائق التأمين الدولية وتبادل السجلات الطبية المشفرة، وتصميم منتجات تغطي المضاعفات الطبية والرعاية اللاحقة عن بُعد، بما يعزز تنافسية الإمارات في السياحة العلاجية.