

أظهر أحدث تقرير صادر عن بنك «HSBC» أن 97 % من قادة الأعمال يعتبرون دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمار في البنية التحتية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويستند تقرير «HSBC» بعنوان «شبكات رأس المال الجديدة: البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا» إلى استطلاع عالمي شمل 1626 من كبار قادة الأعمال و818 مستثمراً مؤسسياً عالمياً في 16 سوقاً، بما في ذلك الهند والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.

وتعكس التوجهات الاستثمارية اهتماماً واسع النطاق، حيث يخصص 71 % من قادة الأعمال و66 % من المستثمرين المؤسسيين العالميين جزءاً من إنفاقهم الرأسمالي المعتمد أو المتوقع على البنية التحتية لدولة الإمارات خلال الفترة ما بين عامي 2026 و2028، وترتفع هذه النسبة بين قادة الأعمال في أوروبا وآسيا لتصل إلى 75 % و72 % على التوالي.



مقومات قوية

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في دولة الإمارات: إن الشركات العالمية ترى فرصاً واضحة ومتنامية في قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات، وتوفر محفظة المشاريع الطموحة في الدولة، وروابطها الدولية، وحرصها على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مقومات قوية للاستثمار وتنفيذ المشاريع.

وأضاف: «تكمن الفرصة اليوم في الاستفادة من هذا الزخم القوي لمواصلة تمويل وتطوير المشاريع التي من شأنها تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة».

وأظهر تحليل لنحو 4500 مشروع وبرنامج للبنية التحتية في سبعة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجود محفظة واسعة من المشاريع الفردية في دولة الإمارات، والتي لا تزال في مراحل الدراسة أو التصميم أو طرح المناقصات.

ويستحوذ قطاع النقل (38 %) على الحصة الأكبر من حزم الأعمال الفردية التي لم تتم ترسيتها بعد ضمن محفظة مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات، يليه قطاع الطاقة والكهرباء (28 %)، والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي (19 %)، وقطاع المياه والنفايات (16 %).