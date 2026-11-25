

استعرضت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أبرز محطات مسيرتها، بوصفها ثاني غرفة تجارة وصناعة تأسست في الدولة، وإنجازاتها في دعم المستثمرين ورجال الأعمال فيما كرم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة غرفة رأس الخيمة تقديراً لمسيرتها في خدمة مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في احتفال اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بيوبيله الذهبي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد بمشاركة سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة وسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة.

وأشار محمد مصبح النعيمي إلى الدور الذي تؤديه غرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة، بدعم من اتحاد الغرف، في مساندة رجال الأعمال والمستثمرين وتنمية مشاريعهم فيما أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن مشاركة الغرفة في الاحتفال أتاحت لها فرصة لتعريف الحضور بأبرز محطات تطورها وإسهاماتها في تعزيز بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة.