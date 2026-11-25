

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في تطوير القطاع السياحي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، بما يدعم استدامة النمو السياحي، ويعزز تنافسية الوجهات السياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها دولة الإمارات في أبوظبي، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

تكامل الجهود

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن تطوير مستقبل القطاع السياحي يتطلب تعزيز الشراكات الدولية، وتكامل الجهود بين الحكومات والمنظمات والمؤسسات المعنية، بما يفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والمعارف، وتبني أفضل الممارسات.

وأشار معاليه إلى حرص الدولة على دعم المبادرات والمشاريع، التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والرامية إلى تطوير وجهات سياحية أكثر استدامة ومرونة، وتعزيز توظيف الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بجودة الخدمات والتجارب السياحية، بما يعزز دور القطاع محركاً للنمو الاقتصادي، ومصدراً لتوفير فرص العمل.

منظومة متكاملة

واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانة القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر تطوير منظومة سياحية متكاملة ومنفتحة على الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تطرق معاليه إلى السياسات والمبادرات التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والسياحة للارتقاء بتنافسية الوجهات السياحية، وتحفيز الاستثمار والابتكار، وتبني ممارسات أكثر استدامة في مختلف مجالات القطاع، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

صناعة الفرص

وقالت شيخة ناصر النويس، «إن عودتي إلى بلدي الإمارات، بصفتي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، هي لحظة أشعر معها بفخر وامتنان كبيرين، فرؤية الإمارات لقطاع السياحة باعتباره محركاً للنمو والانفتاح وصناعة الفرص هي رؤية تلهم مجتمع السياحة العالمي بأسره، ومن هنا، من أبوظبي التي تحتضن أعمال هذا المجلس التنفيذي بكل حفاوة، نرسم معاً خطواتنا المقبلة، ونعمل على تحقيق قيمة أكبر لجميع دولنا الأعضاء».

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في تطوير منظومة البيانات والإحصاءات السياحية، وتبادل الخبرات في مجال قياس الأداء السياحي، والاستفادة من المؤشرات والبيانات الحديثة في دعم صياغة السياسات والاستراتيجيات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.

السياحة المستدامة

وأكد الجانبان أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وفي مقدمتها دعم أهداف العام الدولي للسياحة المستدامة والمرنة 2027، وتعزيز الجهود الدولية لتطوير ممارسات سياحية مستدامة، ورفع قدرة الوجهات السياحية على التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، بما يدعم استدامة نمو القطاع السياحي، ويعزز تنافسيته، كما بحث الجانبان سبل توسيع التعاون في تعزيز استدامة الوجهات السياحية، وتطوير الممارسات الداعمة للسياحة المسؤولة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والابتكار في الارتقاء بالتجارب والخدمات السياحية، إلى جانب دعم تنمية القدرات والكفاءات البشرية العاملة في القطاع، وتعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء.