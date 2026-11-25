قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الإمارات «متفائلة للغاية» بتحقيق نمو اقتصادي، يتراوح بين 7 % و8 % خلال العام المقبل، وذلك في تصريحات لـ«سي إن بي سي»، عقب صدور أحدث بيانات صندوق النقد الدولي، التي أظهرت أن اقتصاد الإمارات سيتجنب الركود خلال عام 2026.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 0.2 % خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة التي أشارت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3.9 % قبل شهر.

وقال المري، إن الإمارات بدأت التعافي، مضيفاً أن تعديل التوقعات خلال شهر واحد يعكس الإمكانات الكبيرة للاقتصاد مع اقتراب نهاية العام.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يشهد بالفعل تحسناً، مع عودة معدلات إشغال الفنادق إلى مستويات «قريبة من طبيعتها»، فضلاً عن إعادة شركات طيران دولية، من بينها «بريتش إيرويز» و«إير فرانس»، تسيير رحلاتها عبر الإمارات، وتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي خلال العام الحالي مستوى 0.2%.

وقال المري: «لا يمكننا أن نعد العالم بأن العواصف لن تصل إلى شواطئنا، لكن يمكننا دائماً أن نؤكد أن اقتصاد الإمارات مستعد لمواجهة أي عاصفة».

وأضاف أن اقتصاد الإمارات سيتبنى خلال العام المقبل نموذجاً «مختلفاً»، مع توجيه الاستثمارات نحو بناء المصانع، وتطوير القطاعات والأنشطة التي تحتاج إليها الدولة في أوقات الأزمات.

وكان البنك الدولي قد توقع في أكتوبر تعافي اقتصاد الإمارات خلال العام المقبل، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وصادراته، وانتعاش قطاعات السياحة والتجارة والنقل والخدمات المالية والإنشاءات.

وحذر البنك من أن تحسن النشاط الاقتصادي في الإمارات سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة الحرب مع إيران وحدتها، مشيراً إلى أن التوصل إلى تهدئة بوتيرة أسرع من شأنه تسريع تعافي صادرات الخدمات، ونشاط القطاع الخاص.