افتتحت علامة «سيكس سينسز» أول منتجعاتها في دولة الإمارات، بإطلاق «سيكس سينسز ذا بالم دبي» على الهلال الغربي لنخلة جميرا، في خطوة تعزز تنوع تجارب الضيافة الفاخرة في دبي، وتضيف وجهة جديدة تجمع بين الإقامة الفندقية والمساكن الخاصة ومرافق العافية والاستجمام، ضمن مشروع يطل على الخليج العربي وأفق المدينة.



ويضم المنتجع 61 جناحاً فندقياً و172 وحدة سكنية خاصة، ليقدم نموذجاً يجمع بين الضيافة الفاخرة ونمط الحياة المتكامل، من خلال مرافق متخصصة للصحة والعافية، ومجموعة متنوعة من المطاعم، والأنشطة الرياضية والترفيهية، إلى جانب تجارب ثقافية تستلهم البيئة المحلية والتراث الإماراتي.



ويرتكز مفهوم المنتجع على تحقيق التوازن بين النشاط البدني والاسترخاء والتواصل الاجتماعي، مع توفير مساحات مشتركة تجمع الضيوف والمقيمين وأفراد المجتمع المحلي، بما يتجاوز مفهوم الإقامة التقليدية إلى تجربة متكاملة ترتبط بجودة الحياة.



وتشكل العافية محوراً رئيسياً في المشروع، من خلال مركز «سيكس سينسز سبا» وعيادة متخصصة في الصحة وطول العمر، يمتدان على مساحة 5500 متر مربع، وتضمان مجموعة من المرافق الداخلية والخارجية، تشمل الأحواض المائية والحمّام التقليدي وصالة مجهزة بتقنيات التعافي، إلى جانب استوديو للحركة ومساحات مخصصة للياقة البدنية. كما يتيح «ألكيمي بار» للضيوف إعداد خلطاتهم النباتية الخاصة.



وتجمع برامج العافية بين الممارسات التقليدية والتقنيات الحديثة، وتبدأ بتقييم مؤشرات الصحة والعافية أو جلسات الاسترخاء المخصصة للتعافي من إرهاق السفر، وصولاً إلى برامج متكاملة تشمل النوم واللياقة البدنية واليوغا والأيورفيدا، مع إمكانية تصميم تجارب تمتد لعدة أيام وفق احتياجات كل ضيف.



وتقدم «نوفا كلينك» خدمات تشخيصية متقدمة وبرامج للرعاية الوقائية، تكمل مرافق السبا، فيما تشمل العلاجات الحمّام المغربي وتقنيات الضوء الأحمر والضغط والاهتزاز، إلى جانب برامج مخصصة للمسافرين بعد الرحلات الطويلة.



وعلى صعيد التصميم، حصل المشروع على شهادة «ليد» للاستدامة، وتولت شركة «ساوتا» التصميم المعماري المستوحى من الشعاب المرجانية والهوية الثقافية الإماراتية، فيما تولت «ميتشل آند إيدز» التصميم الداخلي، مع توظيف الأشكال العضوية والمواد الطبيعية لتعزيز الارتباط بالبيئة المحيطة.



وتبرز ملامح الهوية المحلية في تفاصيل التصميم، من الأسقف ذات الأطر الخشبية المستوحاة من الأسواق التقليدية، إلى وحدات الإضاءة المستلهمة من لآلئ الخليج.

كما استخدم المنتجع مادة «ديت كريت»، المطورة محلياً باستخدام نوى التمر، في مساحات الاسترخاء بمركز السبا، إلى جانب أعمال فنية وحرفية كُلف بتنفيذها فنانون وصنّاع من الإمارات.



وتحضر الاستدامة كذلك من خلال «إيرث لاب»، وهي مساحة تتيح للضيوف وأفراد المجتمع التعرف إلى الممارسات البيئية والمشاركة في أنشطة تدعم البيئة المحلية. ويخصص المنتجع 0.5% من إيراداته، إضافة إلى كامل عائدات بيع تميمة «فلورا الفلامنغو»، لصندوق يدعم المشروعات البيئية والاجتماعية المحلية.



وتتسع التجربة لتشمل أنشطة ثقافية وترفيهية خارج الإقامة، من بينها زيارة منطقة مليحة الصحراوية للتعرف إلى تاريخ يمتد إلى 200 ألف عام، وورش متخصصة في صناعة البخور تستعرض جانباً من العادات الإماراتية، فضلاً عن أنشطة البادل وحمّامات الثلج والساونا.



وفي قطاع المطاعم، يعتمد المنتجع فلسفة «إيت ويذ سيكس سينسز»، التي تركز على المنتجات الموسمية والإقليمية وتوفير خيارات متنوعة تراعي تفضيلات الضيوف. ويقدم مطعم «لوام» أطباقاً مستوحاة من مطابخ البحر المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب خيارات أخف في «لوام باي ذا بول آند بيتش بافيليون».



كما يضم «روكا» للمأكولات اليابانية في حديقة علوية تطل على نخلة جميرا والخليج العربي، ومطعم «إيفي» الذي يجمع بين الصالة ومساحات الاجتماعات وبار للمشروبات الصحية، إضافة إلى «TWØ12» المستوحى من أجواء نيويورك، والذي يقدم المشروبات على أنغام موسيقى الجاز والفانك، مع إتاحة خدمة الطعام داخل الأجنحة على مدار الساعة.