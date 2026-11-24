احتفى اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، خلال حفل أقيم في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشهد تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في مسيرة الاتحاد، من رؤساء مجالس إدارته السابقين ونوابهم والأمناء العامين السابقين ومساعديهم، إلى جانب عدد من شركائه الاستراتيجيين، تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرته وتعزيز دوره في خدمة مجتمع الأعمال بالدولة.



وشهد الحفل حضور عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ومحمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والدكتور علي محمد الملا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمديرين العامين في الغرف التجارية، وعدد من المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة، وممثلي الجهات الشريكة.



وتضمن الحفل عرضاً مرئياً استعرض محطات من مسيرة اتحاد غرف الإمارات وإنجازاته على مدى خمسة عقود، إلى جانب جولة تعريفية في «منصات الغرف»، سلطت الضوء على جانب من تاريخ كل غرفة ومسيرة العمل الاقتصادي والمؤسسي للغرف التجارية والصناعية في الدولة.

تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية



وأكد عبدالله سلطان العويس أن اليوبيل الذهبي للاتحاد يمثل محطة مهمة لاستذكار مسيرة خمسة عقود من العمل المؤسسي والتعاون بين الغرف التجارية والصناعية بالدولة، وتقدير الجهود التي أسهمت في بناء الاتحاد وتعزيز مكانته ممثلاً لمجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال هذه المسيرة جاء ثمرة تكامل جهود الغرف الأعضاء ومجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية وأصحاب الأعمال، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين، بما أسهم في ترسيخ دور الاتحاد منصةً جامعةً لتوحيد الرؤى والمواقف، وتعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص، مشيداً بالدعم الذي يحظى به الاتحاد من القيادة الحكيمة، والذي أسهم في ترسيخ دوره وتوسيع نطاق مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية.



وأضاف العويس أن الاتحاد اضطلع، على امتداد العقود الماضية، بدور فاعل في دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز التنسيق بين الغرف الأعضاء والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمساهمة في معالجة التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويعزز قدرة الشركات والمؤسسات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، مثمنناً جهود الوزارات والمؤسسات الاتحادية في دعم مسيرة الاتحاد، وفي مقدمتها وزارات الخارجية، والتجارة الخارجية، والاقتصاد والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والموارد البشرية والتوطين، والمالية، إلى جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق الذي أسهم في تعزيز دور الاتحاد وتطوير مجالات عمله خلال السنوات الماضية.



دعم مجتمع الأعمال

من جهته، أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد يعكس مسيرة متواصلة من التطور المؤسسي ومواكبة التحولات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاتحاد عمل خلال هذه الفترة على تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير أدوات تمثيله، وتوسيع نطاق شراكاته على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية ويدعم قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، موضحاً أن الاتحاد يواصل العمل على تعزيز جاهزيته المؤسسية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، واستشراف احتياجات القطاع الخاص وتطلعاته المستقبلية، إلى جانب متابعة القضايا الاقتصادية والتنظيمية التي تؤثر في بيئة الأعمال، وبحثها بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، بما يعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.



وأشار حميد محمد بن سالم إلى أن تطوير عمل اللجان القطاعية والدائمة يمثل أحد المسارات الرئيسية في توجهات الاتحاد، من خلال تفعيل أدوارها وتعزيز مساهمتها في معالجة القضايا المرتبطة بالقطاعات التي تمثلها، ومن أبرزها غرفة التجارة الدولية – الإمارات، ومجلس سيدات أعمال الإمارات، ولجنة منتجي الحديد، واللجنة المشتركة للمعارض، ولجنة شهادات المنشأ، إلى جانب مراجعة أولوياتها وتطوير آليات عملها بما يضمن تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مختلف الأنشطة الاقتصادية، مضيفاً أن الاتحاد يولي أهمية لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، من خلال اللجان المشتركة والاجتماعات التنسيقية، بما يتيح مناقشة الموضوعات ذات الأولوية لمجتمع الأعمال، وتطوير الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية، وتعزيز فاعلية الشراكة بين الجهات المعنية.



شراكات إقليمية

وعلى صعيد علاقاته الخارجية، لفت بن سالم إلى استمرار جهود الاتحاد في توسيع شبكة شراكاته الإقليمية والدولية، من خلال عضويته وتعاونه مع المنظمات والاتحادات الاقتصادية، ومنها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف العربية، ومنظمة العمل العربية، والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وغرفة التجارة الدولية في باريس، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة أصحاب الأعمال الدولية، والغرف العربية الأجنبية المشتركة.



وبيّن أن مجالس الأعمال المشتركة، التي يبلغ عددها 82 مجلساً، إلى جانب البعثات التجارية المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة، تشكل أدوات رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعريف بالفرص التي توفرها أسواق الدولة، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعات الأعمال، بما يدعم توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية ويعزز استقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية.



ويأتي الاحتفاء باليوبيل الذهبي لاتحاد غرف الإمارات تأكيداً على امتداد دوره المؤسسي في تمثيل القطاع الخاص، ومواصلة تطوير منظومة عمله وشراكاته، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.