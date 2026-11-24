عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء السياحة في كل من مصر والبرازيل والأرجنتين ونيجيريا، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي، وتطوير الشراكات في مجالات الترويج السياحي والاستثمار وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو القطاع السياحي وتنافسيته خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش استضافة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، في أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بقطاع السياحة، وتترأس البرازيل المجلس التنفيذي للمنظمة خلال عام 2026، بما يضفي أهمية إضافية على التنسيق والتعاون بين البلدين في إطار أعمال المنظمة وأولوياتها السياحية الدولية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل العمل على بناء شراكات سياحية فاعلة مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأهمية القطاع السياحي كمحرك للنمو وجسر للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل الثقافي.

وأضاف معاليه: نحرص على توسيع آفاق التعاون مع شركائنا بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب السياحية، والارتقاء بخدمات الضيافة، وتعزيز الربط بين الوجهات، مشيراً إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزوار، إلى جانب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الفرص المتاحة وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز تنافسية القطاع السياحي وترسخ استدامة نموه.

وأشار إلى أن توسيع هذه الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من شأنهما دعم تطوير الوجهات السياحية والارتقاء بمستوى تنافسيتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ويعزز مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للسياحة المستدامة على المستوى العالمي.

وتفصيلاً، بحث معالي عبدالله بن طوق المري مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، آفاق تطوير التعاون السياحي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في مجالات الترويج المشترك للوجهات السياحية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير المنتجات السياحية وإدارة المقاصد السياحية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار السياحي والضيافة وتنظيم الفعاليات والمبادرات المشتركة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين الجهود السياحية لدى الجانبين، والاستفادة من المقومات التاريخية والثقافية والطبيعية التي يتمتع بها البلدان، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية في البلدين وزيادة استقطاب السياح من الأسواق الإقليمية والعالمية.

والتقى معالي عبدالله بن طوق المري نع غوستافو كوستا فيليسيانو، وزير السياحة البرازيلي ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لعام 2026، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وتوسيع مجالات الترويج المشترك للوجهات السياحية، وزيادة حركة السياحة المتبادلة، إلى جانب استكشاف فرص استقطاب الاستثمارات في المشاريع والبنية التحتية السياحية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في توظيف التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير التجارب السياحية، بما يعزز كفاءة خدمات الضيافة ويرتقي بتنافسية القطاع السياحي لدى البلدين. وبحث الجانبان كذلك فرص تعزيز الربط الجوي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المبادرات والمشاريع السياحية المشتركة. وفي مؤشر على تنامي حركة السياحة بين البلدين، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارات نحو 165 ألف نزيل برازيلي خلال عام 2025.

وعقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءً ثنائياً مع دانيال سيولي، وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني، بحث خلاله الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات السياحة الثقافية والرياضية، وتطوير برامج وفعاليات مشتركة تستند إلى المقومات السياحية لدى البلدين، وتسهم في إثراء تجارب الزوار وتعزيز حركة السياحة بينهما.

وأكد معالي عبدالله بن طوق أهمية مواصلة التنسيق مع شركاء قطاعي السياحة والسفر في الأرجنتين، على المستويين الحكومي والخاص، لتطوير مبادرات مشتركة وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع عملية، مشيراً إلى الدور المحوري لتعزيز الربط الجوي بين البلدين في تنشيط حركة الزوار، وفتح آفاق أوسع للاستثمارات السياحية والتعاون بين مجتمعي الأعمال.

والتقى معالي عبدالله بن طوق المري مع حناتو موسى موساوا، وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون السياحي في مجالات الترويج للوجهات، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتوظيف الصناعات الثقافية والإبداعية في ابتكار تجارب سياحية نوعية، إلى جانب فرص استقطاب الاستثمارات المشتركة في المشاريع السياحية والبنية التحتية، والاستفادة من المقومات السياحية التي يزخر بها البلدان.